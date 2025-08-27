Homem que agrediu mulher em Machico deverá conhecer hoje as medidas de coacção
Este é o ducentésimo quadragésimo segundo dia do ano. Faltam 124 dias para o termo de 2025.
O homem de 35 anos detido, ao final do dia de quarta-feira pela Polícia de Segurança Pública (PSP), pelo crime de violência doméstica em Machico será ouvido pelas 14 horas de hoje pelo juiz de instrução em primeiro interrogatório judicial.
Andreína Ferreira , 27 Agosto 2025 - 15:47
O detido, que permanece nos quartos de detenção da PSP, deverá então conhecer esta tarde as medidas de coação que lhe serão aplicadas pelo Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.
Em comunicado, a PSP deu conta que a detenção do bombeiro ocorreu após a emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito por parte do Departamento de Investigação e Acção Penal – Ministério Público da Comarca da Madeira.
O caso tornou-se viral nas redes sociais devido às fotografias partilhadas do estado da vítima e dos vídeos da agressão captados por câmara de vídeovigilância de uma residência.
Tal como já noticiado, a mulher de 34 anos foi agredida, em frente ao filho menor, na madrugada de domingo em Machico.
A vítima foi inicialmente assistida pelo centro de saúde local e posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde foi referenciada para cirurgia plástica.
Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:
09h30 - Reunião semanal da
Vereação da Câmara Municipal do Funchal
15h30 - Reunião
da Câmara Municipal da Ponta do Sol n.º 98
16h00 - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente promove uma conferência de imprensa sobre a situação laboral dos Trabalhadores da ARM para o Ano de 2025 / Plenários de Trabalhadores
21h00 às 21h45 - XX Semana
Europeia de Folclore no Centro Cívico Santa Maria Maior
21h00 – Portugal: Rancho Folclórico e Etnográfico do Reguengo da Parada – Leiria
21h45 – Portugal: Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova – Madeira
22h30 - Festas de
São Vicente 2025
16h00 - Apresentação do Conto Vencedor do Prémio Literário Horácio Bento Gouveia na Câmara Municipal de São Vicente
21h00 - Actuação da Cantora Beatriz Abrunhosa
22h30 - Actuação do Cantor Deejay Telio
00h00 - Actuação da Dupla Mente Cá Sets
Dj Sil // Dj M da Silva
06h00 - Encerramento
Conselho de Governo
Agenda Política
11h00 - Iniciativa política da CDU na Nazaré
16h30 - Iniciativa Politica do CDS-PP junto à Câmara Municipal de Câmara de Lobos
Efemérides
Principais acontecimentos registados no dia 29 de Agosto, Dia Internacional contra os Testes Nucleares:
1933 - É criada a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE), antepassada da PIDE-DGS, polícia política e instrumento de repressão da ditadura do Estado Novo.
1959 - Um ano depois do apoio popular à campanha de Humberto Delgado, a Assembleia Nacional aprova a Lei 2100 que acaba com a eleição do Presidente da República por voto direto, substituindo-a por um colégio eleitoral restrito.
1980 - Morre, com 59 anos, o médico escritor e dramaturgo Bernardo Santareno, pseudónimo literário de António Martinho do Rosário, autor de "O Pecado de João Agonia" e "Português, Escritor, Quarente e Cinco Anos de Idade".
1982 - Morre, aos 67 anos, a atriz sueca Ingrid Bergman, protagonista de "Casablanca" (1942), "Por Quem os Sinos Dobram" (1943) e "Stromboli (1950).1984 - O Governo da Indonésia declara Timor-Leste área oficial de reinstalação de agricultores indonésios.
1987 - Rosa Mota conquista o título mundial de maratona, em Roma, Itália em 2:25.17 horas.
2005 - O furacão Katrina, com ventos de 240 quilómetros por hora, atinge a costa do estado de Luisiana, em Grand Isle, a sudeste de Nova Orleães, Estados Unidos.
2021 - O atleta Miguel Monteiro conquista a medalha de bronze na prova do lançamento do peso F40 dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, Japão, na qual o recorde mundial, que lhe pertencia, é batido três vezes.
2022 - O Exército ucraniano inicia a contraofensiva em várias frentes no sul do país.
2023 - O Tribunal Constitucional valida a constitucionalidade da lei que descriminaliza as drogas sintéticas e faz uma nova distinção entre tráfico e consumo, na sequência do pedido de fiscalização abstrata preventiva apresentado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
2024 - Morre, aos 80 anos, Adolfo Calisto, antigo futebolista, representou o Benfica entre 1966 e 1975, sagrou-se campeão nacional por seis vezes.
Pensamento do dia
"Os governantes detêm o seu poder apenas pelo consentimento dos governados". John Locke (1632-1704), filósofo inglês