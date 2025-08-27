Homem que agrediu mulher em Machico deverá conhecer hoje as medidas de coacção

O homem de 35 anos detido, ao final do dia de quarta-feira pela Polícia de Segurança Pública (PSP), pelo crime de violência doméstica em Machico será ouvido pelas 14 horas de hoje pelo juiz de instrução em primeiro interrogatório judicial.

O detido, que permanece nos quartos de detenção da PSP, deverá então conhecer esta tarde as medidas de coação que lhe serão aplicadas pelo Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.

Em comunicado, a PSP deu conta que a detenção do bombeiro ocorreu após a emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito por parte do Departamento de Investigação e Acção Penal – Ministério Público da Comarca da Madeira.

O caso tornou-se viral nas redes sociais devido às fotografias partilhadas do estado da vítima e dos vídeos da agressão captados por câmara de vídeovigilância de uma residência.

Tal como já noticiado, a mulher de 34 anos foi agredida, em frente ao filho menor, na madrugada de domingo em Machico.

A vítima foi inicialmente assistida pelo centro de saúde local e posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde foi referenciada para cirurgia plástica.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal



15h30 - Reunião da Câmara Municipal da Ponta do Sol n.º 98



16h00 - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente promove uma conferência de imprensa sobre a situação laboral dos Trabalhadores da ARM para o Ano de 2025 / Plenários de Trabalhadores

21h00 às 21h45 - XX Semana Europeia de Folclore no Centro Cívico Santa Maria Maior

21h00 – Portugal: Rancho Folclórico e Etnográfico do Reguengo da Parada – Leiria

21h45 – Portugal: Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova – Madeira



22h30 - Festas de São Vicente 2025

16h00 - Apresentação do Conto Vencedor do Prémio Literário Horácio Bento Gouveia na Câmara Municipal de São Vicente

21h00 - Actuação da Cantora Beatriz Abrunhosa

22h30 - Actuação do Cantor Deejay Telio

00h00 - Actuação da Dupla Mente Cá Sets

Dj Sil // Dj M da Silva

06h00 - Encerramento

Conselho de Governo

Agenda Política

11h00 - Iniciativa política da CDU na Nazaré

16h30 - Iniciativa Politica do CDS-PP junto à Câmara Municipal de Câmara de Lobos

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 29 de Agosto, Dia Internacional contra os Testes Nucleares:

1933 - É criada a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE), antepassada da PIDE-DGS, polícia política e instrumento de repressão da ditadura do Estado Novo.

1959 - Um ano depois do apoio popular à campanha de Humberto Delgado, a Assembleia Nacional aprova a Lei 2100 que acaba com a eleição do Presidente da República por voto direto, substituindo-a por um colégio eleitoral restrito.

1980 - Morre, com 59 anos, o médico escritor e dramaturgo Bernardo Santareno, pseudónimo literário de António Martinho do Rosário, autor de "O Pecado de João Agonia" e "Português, Escritor, Quarente e Cinco Anos de Idade".

1982 - Morre, aos 67 anos, a atriz sueca Ingrid Bergman, protagonista de "Casablanca" (1942), "Por Quem os Sinos Dobram" (1943) e "Stromboli (1950).1984 - O Governo da Indonésia declara Timor-Leste área oficial de reinstalação de agricultores indonésios.

1987 - Rosa Mota conquista o título mundial de maratona, em Roma, Itália em 2:25.17 horas.

2005 - O furacão Katrina, com ventos de 240 quilómetros por hora, atinge a costa do estado de Luisiana, em Grand Isle, a sudeste de Nova Orleães, Estados Unidos.

2021 - O atleta Miguel Monteiro conquista a medalha de bronze na prova do lançamento do peso F40 dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, Japão, na qual o recorde mundial, que lhe pertencia, é batido três vezes.

2022 - O Exército ucraniano inicia a contraofensiva em várias frentes no sul do país.

2023 - O Tribunal Constitucional valida a constitucionalidade da lei que descriminaliza as drogas sintéticas e faz uma nova distinção entre tráfico e consumo, na sequência do pedido de fiscalização abstrata preventiva apresentado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

2024 - Morre, aos 80 anos, Adolfo Calisto, antigo futebolista, representou o Benfica entre 1966 e 1975, sagrou-se campeão nacional por seis vezes.

Pensamento do dia