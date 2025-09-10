Governo Regional entrega 70 fogos em Santa Cruz até final do mês

O Governo Regional vai entregar, até ao final de Setembro, 70 habitações, em Santa Cruz, no âmbito do Programa Renda Reduzida, através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A garantia foi deixada pelo secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, que assegura estar a ser cumprido o calendário definido para a habitação social.

"Contamos entregar mais cerca de 70 fogos, tanto no Garajau como nas Eiras, em dois empreendimentos que já estão concluídos. Estamos a analisar as candidaturas e ainda este mês iremos entregar esses fogos naquilo que tem sido o compromisso do Governo de até Junho do próximo ano entregar 805 casas", sublinhou.

O governante deixou ainda a garantia que as obras do PRR, naquilo que concerne o Governo Regional, estão "em velocidade de cruzeiro e a andar como previsto e planeado".