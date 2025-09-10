Avaria em central hidroeléctrica deixa várias zonas do Alto Minho sem electricidade

Uma avaria na central hidroelétrica no lugar de France, freguesia de Sopo, Vila Nova de Cerveira, está a deixar sem eletricidade, desde cerca das 12:19, várias zonas do Alto Minho, revelou a proteção civil.

Segundo a fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção civil (ANEPC), a falta de luz faz-se sentir, entre outras zonas, em Caminha, Vila Praia de Âncora, Vila Nova de Cerveira, Ponte de Lima.

A Lusa contactou a E-Redes e aguarda uma posição da empresa

No local estão nove operacionais, entre Bombeiros e GNR e uma equipa da E-Redes.