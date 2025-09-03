Já está em funcionamento algum contador inteligente da Empresa de Electricidade?

Nos últimos tempos, têm circulado nas redes sociais publicações de clientes a questionar se já existe algum contador inteligente da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) em funcionamento. As dúvidas surgem no âmbito do projecto de substituição de contadores tradicionais por inteligentes, anunciado pela empresa em Setembro de 2021.

Mas afinal, já existe algum destes novos sistemas a funcionar?

Primeiro do que tudo importa salientar que, de acordo com a empresa de energia, a instalação dos contadores inteligentes na Região iniciou-se em Setembro de 2021 na zona da Ajuda, depois dos primeiros equipamentos terem sido instalados na ilha do Porto Santo, no projecto 'Smart Fossil Free Island' em 2019.

A substituição de todos os contadores na Região encontra-se prevista para o ciclo 2021-2025, organizando as substituições por zonas geográficas previamente definidas, sendo todos os clientes avisados antecipadamente pela EEM da instalação do seu contador inteligente.

Em 2021, a zona da Ajuda foi escolhida para marcar o arranque deste projecto devido a apresentar "uma grande densidade populacional e com uma diversidade de instalações (comerciais e residenciais) permitindo à EEM a obtenção de maior feedback neste novo processo de desenvolvimento tecnológico".

Num âmbito geral, o principal benefício da implementação dos contadores inteligentes consiste no controlo do consumo eléctrico por parte do consumidor. Assim podem destacar-se as seguintes vantagens:

- Possibilidade de verificar o consumo real de certos equipamentos (ex: aquecedores, máquinas de Ar Condicionado);

– A recolha automática da leitura do contador;

– Todas as faturas serão com base no consumo registado (deixando de existir médias);

– Caso o cliente deseje mudar de tarifa, ciclo horário ou de potência contratada, deixa de ser necessária a deslocação de um técnico ao local, já que estas operações são feitas remotamente;

– Facilidade de identificar a origem de problemas ou avarias técnicas, assim como a resolução dos mesmos.

Em resposta às questões do DIÁRIO, a Empresa de Electricidade da Madeira confirma que já existem contadores inteligentes a funcionar na Região Autónoma da Madeira. Segundo a EEM, nos dados reportados à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), "até 30 de Junho de 2025, existem 14.044 contadores integrados em redes inteligentes, a sua maioria localizados no Porto Santo e em São Martinho (projecto Ajuda)". Contudo, a empresa esclarece que "até 2 de Setembro, já são 22.736 contadores em comunicação, decorrente dos trabalhos de instalação de concentradores, quase o dobro dos existentes no final do 1º semestre".

A EEM apresenta no seu parque de contadores, à data, "um total de 75% dos equipamentos em contadores inteligentes, correspondente a 112.524 contadores". No entanto nem todos se encontram, neste momento, em fase de comunicação, uma vez que "a EEM utiliza maioritariamente a tecnologia PLC Prime, sendo necessária a instalação de um equipamento (concentrador de dados) nos postos de transformação, equipamento esse que garante a interligação entre os contadores e o sistema central".

A entidade esclarece que esta instalação iniciou-se mais tarde, dada a necessidade de lançamento de um novo concurso público, "devido ao primeiro não ter tido qualquer concorrente". Assim este processo, que se iniciou em Janeiro de 2025, "prevê a instalação de 1.250 concentradores, tendo até ao momento sido instalados 400, o equivalente a 32%, a sua maioria no concelho do Funchal, existindo já também alguns em Câmara de Lobos e Santa Cruz. Dos projectos da Ajuda e Porto Santo, já se encontravam instalados 111 concentradores (fora os 1.250 do projecto). Ao nível percentual, o Porto Santo situar-se-á próximo dos 100% do seu parque de contadores a comunicar e o Funchal encontra-se atualmente na ordem dos 24%", sublinha.

Relativamente ao número total de contadores a substituir, a EEM indica que "no âmbito do projecto de rollout, o concurso prevê a substituição de 132.700 contadores. No entanto, o objectivo da EEM será a substituição do parque total de contadores em BTN (Baixa Tensão Normal), o que se traduz em aproximadamente 150.000 contadores". Até ao momento, "nos projectos Smart Fossil Free Island (Porto Santo) e projecto Piloto na zona da Ajuda (São Martinho / Funchal), já foram instalados cerca de 11.000 contadores".

Quanto à situação actual do projecto, a EEM informa que "o projeto encontra-se numa fase final de instalação de equipamentos, passando por uma fase de estabilização e melhorias na rede eléctrica e de comunicações".

Trata-se de um processo gradual, que envolve a instalação do concentrador de dados, além do contador, e posteriormente um período onde é garantido o processo de securização entre o contador e o sistema central, a partir do qual fica válido para integrar a rede inteligente. Todos os clientes que tenham contacto móvel associado ao contrato irão receber SMS enviada pela EEM a indicar que o seu local de consumo passou a estar integrado numa rede inteligente. Empresa de Electricidade da Madeira (EEM)