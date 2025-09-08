Aniversário da UMAR celebrado com várias iniciativas

A União de Mulheres Alternativa e Resposta celebra o seu 49.º aniversário a 12 de Setembro e tem previstas várias iniciativas nesse âmbito. Já amanhã, pelas 10h30, na Câmara Municipal do Funchal será apresentado o livro 'Estudo de caraterização de jovens e famílias do concelho do Funchal'.

A obra é fruto do estudo realizado no concelho do Funchal, em 2024, e é agora editado de uma forma mais simples, para que possa ser consultado por um maior número de pessoas. "Queremos que a informação deste estudo exploratório dê pistas para o desenvolvimento de políticas públicas mais incisivas no combate às fragilidades sociais do nosso concelho, assim como alerte para a necessidade da realização de estudos periódicos e mais abrangentes na Região Autónoma da Madeira, onde a consulta direta da população seja o mote", aponta a associação em nota à imprensa.

Já em Abril, no âmbito do seu aniversário, foi lançada a campanha 'Seguimos juntos/as pela Igualdade', que envolveu várias turmas de crianças e jovens na criação de pulseiras com mensagens relacionadas com a igualdade e inclusão, os direitos humanos e a não violência. Foram ainda convidadas pessoas de vários quadrantes e áreas de actuação da nossa sociedade, incluindo diversas figuras públicas, para gravar um vídeo para as redes sociais com uma mensagem para a mesma campanha. No total, já participaram 15 pessoas e em breve haverá a divulgação de mais vídeos com outros intervenientes.

Além destas iniciativas, serão ainda realizadas Rodas de Conversa mensais na FNAC Madeira, dinamizadas por dirigentes da UMAR Madeira. A primeira Roda de Conversa irá realizar-se no dia 22 de Setembro sobre 'Feminismo e Igualdade deGénero: coisas de mulheres?' e contará com Mariana Aragão Gouveia, directora de Serviços de Igualdade e Cidadania na Direção Regional dos Assuntos Sociais e ainda com Paulo Spínola, coordenador da Opus Gay Madeira.

Nas escolas vai continuar o projecto ART’THEMIS+, dedicado à prevenção primária da violência. O almoço de convívio entre as associadas está marcado para o dia 14 de Setembro.