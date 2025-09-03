Queda em escadas no Monte deixa mulher ferida
Uma mulher, de 60 anos sofreu, esta tarde, uma queda numa escadaria no sítio da Corujeira, no Monte, no Funchal.
Segundo foi possível apurar, a vítima terá batido com a cabeça e apresentava sinais de confusão, motivo pelo qual foi de imediato assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
Após os primeiros socorros, a mulher foi encaminhada para o hospital, para receber uma melhor avaliação médica.
