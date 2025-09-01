Em Dezembro a Intertours sugere-lhe uma experiência única e deslumbrante: a passagem de ano em pleno deserto.

O circuito Marrocos | Fim do Ano no Deserto e Alto Atlas irá conduzi-lo pelas paisagens únicas do Sul de Marrocos, das aldeias berberes nas montanhas do Alto Atlas aos vastos horizontes do deserto do Saara. Percorra antigos caminhos de caravanas, explore kasbahs milenares e deixe-se encantar pela hospitalidade marroquina.

Depois, caminhe entre dunas, saboreie o chá de menta e celebre dê as boas-vindas a 2027 junto a uma fogueira no coração do deserto, com música tradicional, um céu cheio de estrelas e um silêncio que acalma a alma. Uma experiência autêntica, intensa e memorável — o início perfeito para um novo ciclo.

Marrocos | Fim do Ano no Deserto e Alto Atlas

Preço: desde 2 114 Euros por pessoa

Partidas: Lisboa ou Porto

Duração: 6 dias / 5 noites

Data única: 28 de Dezembro 2025

Itinerário: Errachidia / Erfoud / Erg Chebbi / Tinerhir / Boumalne Dades / Alto Atlas / Ouarzazate

Este circuito Inclui voo Royal Air Maroc de Lisboa ou Porto / Casablanca / Errachidia / Ouarzazate / Lisboa ou Porto, transporte regular aeroporto / hotel / aeroporto, estadia de 4 noites com pequeno-almoço nos hotéis indicados ou similares, estadia de 1 noite no deserto em tenda de luxo em Erg Chebi, com pequeno almoço, 9 refeições, circuito e visitas e entradas de acordo com o itinerário, taxas de turismo marroquinas, todas as taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação) e Seguro Multiviagens.

Não inclui voo desde / para o Funchal, despesas de reserva, bebidas às refeições do programa, despesas extras de carácter pessoal, visitas opcionais, eventuais aumentos de combustível que se venham a verificar após a publicação e durante a vigência deste programa, tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído no programa.

Tanto o preço como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

