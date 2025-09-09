Bernardo e Neves titulares num 'onze' de Portugal com apenas um central

Bernardo Silva e Rúben Neves vão hoje ser titulares na equipa de Portugal no duelo em Budapeste frente à Hungria, da fase de apuramento para o Mundial2026 de futebol, num 'onze' inicial com apenas um central de raiz.

Na Puskas Arena, em encontro da segunda jornada do Grupo F, o selecionador Roberto Martínez optou por fazer duas alterações em relação à partida de sábado na Arménia (5-0) e resolveu, com alguma surpresa, apostar em apenas um defesa central, neste caso Rúben Dias.

O treinador tirou Gonçalo Inácio e vai lançar Rúben Neves que, mesmo sendo médio defensivo, poderá ser o escolhido para atuar ao lado de Dias no centro de defesa lusa.

Martínez pode também estar a pensar numa linha defensiva a três, ficando assim com Rúben Dias no meio, Cancelo ou Ruben Neves na direta e Nuno Mendes na esquerda.

Esta será a primeira vez que Rúben Neves irá utilizar a camisola '21' que pertencia a Diogo Jota, que morreu em julho.

Mesmo com um 'bis' alcançado em Erevan, João Félix também foi relegado para o banco de suplentes, com Bernardo Silva, que não foi utilizado perante os arménios, a iniciar a partida como titular.

Como é habitual, Diogo Costa vai ser o guarda-redes, com João Cancelo e Nuno Mendes a repetirem a titularidade, assim como Rúben Dias.

Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes voltam a preencher o meio-campo, atrás de Bernardo Silva e Pedro Neto, que deverá estar no apoio ao capitão Cristiano Ronaldo.

O Hungria-Portugal está agendado para 20:45 locais (19:45 em Lisboa) e terá arbitragem do belga Erik Lambrechts.