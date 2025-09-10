Alarme de hotel em obras incomoda lojistas do Lido

Alguns lojistas do Centro Comercial Monumental Lido têm vindo a queixar-se do barulho proveniente do disparo do alarme de um hotel nas imediações, actualmente encerrado para obras.

Segundo um lojista, o barulho tem sido especialmente intenso durante as primeiras horas da manhã, prejudicando o atendimento aos clientes e tornando o ambiente de trabalho bastante desconfortável.

Esta manhã, o alarme disparou por volta das 8 horas e “até ao momento ninguém o desligou”, referiu.

O lojista pede assim à empresa para solucionar o problema.