Alarme de hotel em obras incomoda lojistas do Lido
Alguns lojistas do Centro Comercial Monumental Lido têm vindo a queixar-se do barulho proveniente do disparo do alarme de um hotel nas imediações, actualmente encerrado para obras.
Segundo um lojista, o barulho tem sido especialmente intenso durante as primeiras horas da manhã, prejudicando o atendimento aos clientes e tornando o ambiente de trabalho bastante desconfortável.
Esta manhã, o alarme disparou por volta das 8 horas e “até ao momento ninguém o desligou”, referiu.
O lojista pede assim à empresa para solucionar o problema.
