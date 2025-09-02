Obras na Ponte do Mercado obrigam a alterações na circulação rodoviária e pedonal

As obras de requalificação da estrutura da Ponte do Mercado obrigam a alterações na circulação rodoviária e pedonal nos próximos dias.

Nesta terça-feira, dia 2 de Setembro, entre as 9 e as 18 horas, a circulação pedonal está interrompida nas passadeiras da Ponte do Mercado. Como alternativa, os peões serão encaminhados para a passadeira do Centro Comercial Anadia e Edifício Oudinot ou para a passadeira do Largo do Pelourinho e Casa da Luz.

Quanto à circulação rodoviária esta está interrompida na Rua do Visconde de Anadia, no segmento compreendido entre a Rua Dr. Fernão de Ornelas e a viragem para a Rua Brigadeiro Oudinot, junto ao Centro Comercial Anadia.

O acesso à Rua do Hospital Velho, a partir da Rua Brigadeiro Oudinot, ficará interrompido. Como alternativa, a circulação na Rua do Hospital Velho será efetuada nos dois sentidos, apenas para acesso local, com entrada pelo Largo Jaime Moniz e saída pelo mesmo arruamento ou pela Rua da Boa Viagem.

Importa referir que os transportes públicos ficam autorizados a circular pela Rua João de Deus, onde poderá ser instalada uma paragem provisória, seguindo depois pela Rua do Bom Jesus e Rua 5 de Outubro em direcção à Praça da Autonomia.

O acesso ao parque de estacionamento público do Centro Comercial Anadia, assim como à praça de táxis deverá ser realizado pela Rua do Seminário. Já o acesso ao parque privado poderá ser efectuado normalmente, sendo a saída encaminhada para a viragem em direção à Rua Brigadeiro Oudinot.

O edital da Câmara Municipal do Funchal esclarece que os veículos até 7,5 toneladas, que realizam operações de carga e descarga no Centro Comercial Anadia, ficam autorizados a circular pelo Largo do Phelps, Rua do Carmo e virar à direita para a Rua do Ribeirinho de Baixo, até à respetiva zona de carga e descarga, devendo adotar todas as precauções de segurança rodoviária e pedonal. A saída será efetuada em direção à Rua do Carmo.

Para esta quarta-feira, 3 de Setembro, entre as 9 e as 18 horas, a circulação pedonal mantém-se interrompida nas passadeiras da Ponte do Mercado. Como alternativa, os peões serão encaminhados para a passadeira do Centro Comercial Anadia e Edifício Oudinot ou para a passadeira do Largo do Pelourinho e Casa da Luz.

A circulação rodoviária ficará interrompida Rua dos Profetas, com excepção ao acesso dos transportes públicos e táxis, e também na Rua Brigadeiro Oudinot, no segmento compreendido entre a Rua D. Carlos I e a Ponte do Mercado

O acesso à Rua do Hospital Velho, a partir da Rua Brigadeiro Oudinot, ficará interrompido. Como alternativa, a circulação na Rua do Hospital Velho será efetuada nos dois sentidos, apenas para acesso local, com entrada pelo Largo Jaime Moniz e saída pelo mesmo arruamento ou pela Rua da Boa Viagem

Os condutores que circularem no sentido este-oeste da Rua D. Carlos I, serão encaminhados para a Rua Artur Sousa Pinga em direção à Praça da Autonomia.

As carreiras da zona este circularão pela Rua do Visconde de Anadia, efectuando inversão de marcha na Ponte do Carmo ou junto ao Centro Comercial Anadia, em direção à Rua Brigadeiro Oudinot. O início e fim de viagem será efetuado na Rua do Visconde de Anadia ou na Rua Brigadeiro Oudinot. Como alternativa rodoviária, os condutores deverão circular pela Rua 31 de Janeiro em direção à Via 25 de Abril.

O acesso ao parque de estacionamento do Edifício Oudinot deverá ser realizado pela Rua do Visconde de Anadia, com inversão de marcha para a Rua Brigadeiro Oudinot e circulação em sentido contrário ao habitual, para acesso ao parque.

Por fim, a autarquia informa que é expressamente proibido o estacionamento de veículos na zona de intervenção, na respetiva envolvente imediata e ao longo dos percursos alternativos definidos para os transportes públicos.

"Relativamente à proibição de estacionamento, informa-se que a permanência de viaturas nos locais, dias e horas suprarreferidos ficará sujeita aos procedimentos legais aplicáveis, nomeadamente remoção por reboque", esclarece.

"Agradece-se a compreensão dos condutores pelos eventuais transtornos causados, apelando-se à colaboração no cumprimento da sinalização existente no local e das instruções transmitidas pelos agentes da Polícia de Segurança Pública", termina.

Os horários de funcionamento e os percursos alternativos dos transportes públicos deverão ser consultados no website https://siga.madeira.gov.pt/