Fogo em materiais de obra causa incómodo em Câmara de Lobos

Uma queimada de resíduos provenientes de uma obra provocou, ao início da tarde deste domingo, incómodo entre moradores devido ao fumo, considerado tóxico, libertado no sítio da Saraiva, em Câmara de Lobos.

O alerta foi dado pelas 12h50, levando à intervenção dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que mobilizaram dois operacionais e um veículo ligeiro para rapidamente controlar a situação.