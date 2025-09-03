Sushi Lovers regressa ao rooftop do Castanheiro Boutique Hotel

O Castanheiro Boutique Hotel volta a abrir as portas do seu rooftop para receber o Sushi Lovers.

Este ano, o Pretas Terrace & Pool Bar, situado no 5.º andar do hotel, contará com uma experiência pensada para os apreciadores de sushi e para aqueles que procuram descobrir novos sabores, todas as sextas-feiras de setembro, entre as 18h e as 21h.

O menu, composto por três pratos, começa com o Tempura & Gyoza Mix, segue para a Sushi to Sashimi Experience, com múltiplas peças de sushi que celebram a delicadeza da cozinha japonesa, e termina de forma refrescante com um sorvete de lima e hortelã, acompanhado por um brownie com avelã.

A novidade deste ano é o Lounge Music Selection, onde um DJ irá animar as noites Sushi Lovers com músicas cuidadosamente selecionadas de forma a criar a atmosfera perfeita para esta localização.

Reserve já o seu lugar antes que esgote:

+351 291 200 100

[email protected]