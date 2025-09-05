Coluna de fumo na Fundoa foi falso alarme

A coluna de fumo alegadamente avistada, esta manhã, na área da Fundoa de Cima, no Funchal, acabou por se revelar um falso alarme.

Apesar de não se ter tratado de um incêndio, a ocorrência mobilizou várias corporações de bombeiros, entre os quais os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que deslocaram vários meios e operacionais ao local.