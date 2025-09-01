 DNOTICIAS.PT
Disparo de alarme de incêndio acciona bombeiros do Funchal

O alarme de fogo de um edifício na Rua dos Ferreiros, no Funchal, disparou esta madrugada, por volta das 3h30, accionando dois veículos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses para o local. 

No local, a equipa fez o reconhecimento do espaço e não foi detectado qualquer foco de incêndio. 

Não foi necessária qualquer intervenção. 

