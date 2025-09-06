Lotação esgotada marca segundo dia do MEO Sons do Mar

Hora e meia antes da abertura de portas (18h00) do Parque de Santa Catarina para acolher o segundo e último dia do festival MEO Sons do Mar, que celebra este ano a sua 13ª edição, chegaram os primeiros festivaleiros.

O evento, organizado pela Câmara Municipal do Funchal em parceria com o MEO e a PEV Entertainment, assume este ano um significado especial: além de reunir música e cultura num cenário deslumbrante sobre a baía do Funchal, assinala também os 30 anos da chegada da rede móvel MEO à Madeira. Desde 1994, a operadora tem vindo a investir de forma contínua na evolução tecnológica da ilha, garantindo actualmente um dos mais elevados índices de cobertura do país. Reconhecida pela consultora umlaut, a rede coloca o Funchal na linha da frente da inovação em telecomunicações em Portugal.

O apoio ao festival reforça a ligação da marca à comunidade madeirense, sublinhando o compromisso com a música e a cultura. A programação deste final de tarde arranca às 19h30 com os Stardust Acoustic Project, banda madeirense que conjuga covers de clássicos dos anos 80 com temas originais em português, num espectáculo marcado pela energia e pela viagem nostálgica a ícones como Pink Floyd, Dire Straits, Michael Jackson, GNR ou Xutos & Pontapés.

O momento mais aguardado está reservado para o princípio da noite, com a actuação, a partir das 21h30, dos Calema. A dupla formada pelos irmãos António e Fradique Ferreira, originários de São Tomé e Príncipe, promete um espectáculo inesquecível perante lotação esgotada. Com milhões de visualizações no YouTube e sucessos como A Nossa Vez ou Te Amo, os Calema afirmam-se como uma das maiores referências da música lusófona contemporânea, combinando pop, afrobeat e sonoridades românticas. Num ambiente que junta música, cultura e tecnologia, o MEO Sons do Mar continua a destacar-se como um dos festivais mais vibrantes da região, transformando o Parque de Santa Catarina num palco à beira-mar onde a magia da música se funde com a vista privilegiada sobre o anfiteatro do Funchal.