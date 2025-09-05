Contacto com as TIC passou a ser obrigatório há 18 anos

Foi em 2007 que o Governo Regional anunciou que todos os alunos do ensino básico passavam a estar obrigados a contactar com as novas tecnologias de informação e comunicação.

A novidade foi dada por Francisco Fernandes que, na época, era o secretário regional de Educação. Por isso, as aulas de Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) seriam alargadas a todo o ensino básico, sendo que no 1.º ciclo já fazia parte da oferta curricular.

Além disso, no 2.º ciclo, passava a constar do programa da disciplina de ‘Área de Projecto’ a necessidade de desenvolver um projecto para o uso obrigatório de uma ‘ferramenta’ informática e, no 3º ciclo, uma frequência obrigatória, sendo nos 7º e 8º anos na Área de Projecto e no 9º ano como disciplina autónoma.