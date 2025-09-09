Madalena Costa celebra ouro europeu com festa na chegada à Madeira
Veja os vídeos e fotos captadas pelo fotojornalista Hélder Santos da ASPRESS
À espera da atleta madeirense estavam familiares, amigos e fãs
A jovem madeirense Madalena Costa chegou, há instantes, ao Aeroporto da Madeira rodeada de aplausos, sorrisos e emoção, após conquistar o título de campeã da Europa sénior de patinagem artística, com apenas 16 anos.
O regresso a casa contou com a presença de familiares, amigos e fãs que não quiseram perder a oportunidade de celebrar a histórica conquista da jovem atleta do Santacruzense.
Ver Galeria
Foi a minha primeira experiência no escalão sénior, por isso gostei muito de ter conseguido ir ao Europeu antes do Mundial, que é o grande objectivo. Estou muito satisfeita por ter conseguido apresentar o programa que tinha preparado, tendo em conta que competi contra atletas muito mais experientes e mais velhas. Agora é continuar o trabalho para chegar ao Campeonato do Mundo ainda mais forte. Este Europeu foi uma boa preparação para o Mundial. Madalena Costa, patinadora
Madalena Costa é campeã da Europa de seniores
Com apenas 16 anos de idade, a madeirense Madalena Costa conquistou esta tarde o 'Velho Continente' e gravou, uma vez mais o seu nome na história da patinagem artística.