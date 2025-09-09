 DNOTICIAS.PT
Madalena Costa celebra ouro europeu com festa na chegada à Madeira

Veja os vídeos e fotos captadas pelo fotojornalista Hélder Santos da ASPRESS

À espera da atleta madeirense estavam familiares, amigos e fãs

A jovem madeirense Madalena Costa chegou, há instantes, ao Aeroporto da Madeira rodeada de aplausos, sorrisos e emoção, após conquistar o título de campeã da Europa sénior de patinagem artística, com apenas 16 anos.

O regresso a casa contou com a presença de familiares, amigos e fãs que não quiseram perder a oportunidade de celebrar a histórica conquista da jovem atleta do Santacruzense.

Foi a minha primeira experiência no escalão sénior, por isso gostei muito de ter conseguido ir ao Europeu antes do Mundial, que é o grande objectivo. Estou muito satisfeita por ter conseguido apresentar o programa que tinha preparado, tendo em conta que competi contra atletas muito mais experientes e mais velhas. Agora é continuar o trabalho para chegar ao Campeonato do Mundo ainda mais forte. Este Europeu foi uma boa preparação para o Mundial. Madalena Costa, patinadora

Madalena Costa é campeã da Europa de seniores

Com apenas 16 anos de idade, a madeirense Madalena Costa conquistou esta tarde o 'Velho Continente' e gravou, uma vez mais o seu nome na história da patinagem artística.

