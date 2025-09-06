A Associação dos Escoteiros de Portugal (AEP) comemorou este sábado o seu 112.º aniversário numa cerimónia que reuniu 120 pessoas no Montado do Pereiro. O evento contou com a presença de figuras do Governo Regional da Madeira, sublinhando a importância do movimento escoteiro na formação dos jovens madeirenses.

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, que representou o presidente do Governo Regional na cerimónia, esteve acompanhada pelo director regional de Juventude, André Alves.

Na sua intervenção, a governante destacou o papel fundamental do escotismo na sociedade: "O escotismo vai muito além de uma actividade de tempos livres. É um modo de vida, que renova a esperança num mundo melhor e fomenta valores essenciais como tolerância, respeito, igualdade, responsabilidade, liberdade e participação ativa".

A AEP tem raízes profundas em Portugal, sendo a mais antiga associação juvenil do país e fundadora do Escotismo Português. Na Madeira, o movimento chegou em 1917 com a formação do Grupo n.º 36, que funcionava no antigo Liceu Jaime Moniz. Actualmente, a associação reúne cerca de 300 associados e dirigentes na Região Autónoma.

O compromisso do Governo Regional com a missão dos escoteiros madeirenses reflecte-se no apoio financeiro concedido. Nos últimos três anos, a secretaria regional de Inclusão, Trabalho e Juventude atribuiu à AEP, através da Direcção Regional de Juventude, 114 mil euros.

O impacto deste investimento é notório: este ano, as actividades apoiadas pelo Programa de Apoio ao Associativismo Jovem já chegaram a 800 jovens em todos os 11 concelhos da Região, com cerca de 500 iniciativas promovidas.

Paralelamente, o programa de Inovação e Transformação Social (PRINT), no plano triénio 2023-2025, envolveu 650 jovens em acções que desenvolvem competências pessoais, sociais e de vida, reforçando o compromisso contínuo com esta missão.

Paula Margarido reconheceu o papel crucial da associação na formação dos jovens regionais, afirmando que a AEP desempenha na Regiaõ "uma importante missão formativa dos jovens no serviço comunidade com dedicação e no seu desenvolvimento pessoal".

A secretária regional concluiu a sua intervenção reiterando o compromisso do executivo madeirense: "E é por tudo isto que o Governo Regional apoia, com sentido de responsabilidade, o trabalho desta Associação".