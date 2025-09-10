SANAS Madeira assistiu uma vítima em estado crítico em Agosto

O SANAS Madeira foi activado para três missões de Busca e Salvamento no mar da Região no mês de Agosto.

Segundo os dados divulgados, as equipas do SANAS assistiram uma vítima em estado crítico, cuja zona não foi revelada.

Em Agosto percorreram 54 milhas náuticas, e estiveram empenhados durante 3,7 horas.

Já no que concerne ao total de 2025, foram empenhados para 43 missões de Busca e Salvamento e assistiram seis vítimas em estado crítico.

As equipas navegaram 505 milhas náuticas e estiveram em missão durante 66,4 horas.