Preço das casas na Madeira sobe 13,2% em Agosto
Madeira foi a terceira região do País com a maior subida homóloga.
A capital madeirense mantém-se como o município mais caro da Região, com 3.755 euros por metro quadrado
O preço das casas na Região Autónoma da Madeira aumentou 13,2% em Agosto, em comparação com o mesmo mês de 2024. De acordo com o índice de preços do idealista, o valor mediano de compra na Região fixou-se em 3.524 euros por metro quadrado no último mês.
A Madeira foi a terceira região do País com a maior subida homóloga, ficando apenas atrás dos Açores (17,3%) e do Alentejo (16,4%).
Entre os concelhos madeirenses, Câmara de Lobos e Funchal registaram as maiores subidas com 9,6%, seguem-se Santana (9,1%) e Calheta (4,4%). A capital madeirense mantém-se como o município mais caro da Região, com 3.755 euros por metro quadrado, seguido da Calheta (3.591 euros/m²), de Câmara de Lobos (2.655 euros/m²), de São Vicente (2.030 euros/m²) e de Santana (1.594 euros/m²).
No Porto Santo, o preço médio disparou 23,9% no último ano, atingindo 2.904 euros/m².
No conjunto do País, os preços da habitação subiram 8,4% em Agosto face ao ano anterior, fixando-se em 2.951 euros/m².
Lisboa continua a ser a capital de distrito mais cara para comprar casa, com um valor médio de 5.866 euros/m², seguida pelo Porto (3.811 euros/m²) e pelo Funchal (3.755 euros/m²). As cidades mais económicas são Guarda (962 euros/m²), Bragança (1.007 euros/m²) e Beja (1.300 euros/m²).
A nível distrital e insular, as maiores subidas foram registadas no Porto Santo (23,9%), em São Miguel (17,9%) e Santarém (17,7%). Já em Bragança, verificou-se uma descida de 1%.
Quanto aos preços absolutos, Lisboa lidera a lista (4.502 euros/m²), seguida por Faro (3.792 euros/m²) e pela Madeira (3.536 euros/m²). No extremo oposto estão a Guarda (785 euros/m²), Portalegre (869 euros/m²) e Bragança (893 euros/m²).
Todas as regiões do País registaram aumentos nos últimos 12 meses. Os Açores lideraram com uma subida de 17,3%, seguidos pelo Alentejo (16,4%) e pela Madeira (13,2%).
A Área Metropolitana de Lisboa continua a ser a mais cara, com 4.158 euros/m², enquanto o Centro (1.610 euros/m²), o Alentejo (1.821 euros/m²) e os Açores (1.863 euros/m²) se mantêm como as regiões mais acessíveis.
Índice de preços imobiliários do idealista
Para a realização do índice de preços imobiliários do idealista, são analisados os preços de oferta (com base nos metros quadrados construídos) publicados pelos anunciantes do idealista. São eliminados da estatística anúncios atípicos e com preços fora de mercado. Incluímos ainda a tipologia “moradias unifamiliares” e descartamos todos os anúncios que se encontram na nossa base de dados e que estão há algum tempo sem qualquer tipo de interação pelos utilizadores. O resultado final é obtido através da mediana de todos os anúncios válidos de cada mercado. idealista