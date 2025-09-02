Preço das casas na Madeira sobe 13,2% em Agosto

O preço das casas na Região Autónoma da Madeira aumentou 13,2% em Agosto, em comparação com o mesmo mês de 2024. De acordo com o índice de preços do idealista, o valor mediano de compra na Região fixou-se em 3.524 euros por metro quadrado no último mês.

A Madeira foi a terceira região do País com a maior subida homóloga, ficando apenas atrás dos Açores (17,3%) e do Alentejo (16,4%).

Entre os concelhos madeirenses, Câmara de Lobos e Funchal registaram as maiores subidas com 9,6%, seguem-se Santana (9,1%) e Calheta (4,4%). A capital madeirense mantém-se como o município mais caro da Região, com 3.755 euros por metro quadrado, seguido da Calheta (3.591 euros/m²), de Câmara de Lobos (2.655 euros/m²), de São Vicente (2.030 euros/m²) e de Santana (1.594 euros/m²).

No Porto Santo, o preço médio disparou 23,9% no último ano, atingindo 2.904 euros/m².

No conjunto do País, os preços da habitação subiram 8,4% em Agosto face ao ano anterior, fixando-se em 2.951 euros/m².

Lisboa continua a ser a capital de distrito mais cara para comprar casa, com um valor médio de 5.866 euros/m², seguida pelo Porto (3.811 euros/m²) e pelo Funchal (3.755 euros/m²). As cidades mais económicas são Guarda (962 euros/m²), Bragança (1.007 euros/m²) e Beja (1.300 euros/m²).

A nível distrital e insular, as maiores subidas foram registadas no Porto Santo (23,9%), em São Miguel (17,9%) e Santarém (17,7%). Já em Bragança, verificou-se uma descida de 1%.

Quanto aos preços absolutos, Lisboa lidera a lista (4.502 euros/m²), seguida por Faro (3.792 euros/m²) e pela Madeira (3.536 euros/m²). No extremo oposto estão a Guarda (785 euros/m²), Portalegre (869 euros/m²) e Bragança (893 euros/m²).

Todas as regiões do País registaram aumentos nos últimos 12 meses. Os Açores lideraram com uma subida de 17,3%, seguidos pelo Alentejo (16,4%) e pela Madeira (13,2%).

A Área Metropolitana de Lisboa continua a ser a mais cara, com 4.158 euros/m², enquanto o Centro (1.610 euros/m²), o Alentejo (1.821 euros/m²) e os Açores (1.863 euros/m²) se mantêm como as regiões mais acessíveis.

Índice de preços imobiliários do idealista