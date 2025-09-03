Rendas na Madeira aumentam 10,5% em Agosto
Valor mediano por metro quadrado fixou-se em 15 euros no último mês
No Funchal, as rendas subiram 5,8% em termos homólogos
Os preços das casas para arrendar na Região Autónoma da Madeira aumentaram 10,5% em Agosto face ao mesmo mês do ano passado, revela esta quarta-feira, 3 de Setembro, o índice de preços do portal idealista.
De acordo com os dados divulgados relativos ao mês passado, o valor mediano por metro quadrado fixou-se em 15 euros, uma subida trimestral de 2,3%.
No Funchal, as rendas subiram 5,8% em termos homólogos, atingindo os 15,1 euros por metro quadrado. Contudo, no balanço dos últimos três meses, registou-se uma descida de 1,3%.
A nível nacional, o preço do arrendamento aumentou 3,3% no último ano, situando-se em 16,8 euros por metro quadrado.
Entre as cidades capitais analisadas, Viana do Castelo (+16,1%), Viseu (+13,6%) e Leiria (+12%) registaram as maiores subidas. O Funchal surge com uma variação de +5,8%. Lisboa, apesar de um crescimento mais moderado (+2,1%), continua a ser a cidade mais cara para arrendar, com 22,2 euros por metro quadrado, seguindo-se o Porto (17,7 euros/m2) e o Funchal (15,1 euros/m2).
No extremo oposto, Castelo Branco (7 euros/m2), Viseu (8 euros/m2), Leiria (9,2 euros/m2) e Santarém (9,2 euros/m2) são as cidades com rendas mais baixas.
Tendo em conta os distritos e as ilhas, as maiores subidas verificaram-se em Vila Real (+34,7%), Castelo Branco (+26,1%) e Portalegre (+18,5%). A Madeira registou uma variação de +10%.
Lisboa mantém-se como o distrito mais caro (20,5 euros/m2), seguido por Faro (16,1 euros/m2) e Porto (15,9 euros/m2). A Madeira ocupa o quarto lugar com 15 euros por metro quadrado.
Já os preços mais acessíveis encontram-se em Portalegre (7,2 euros/m2), Viseu (7,9 euros/m2), Castelo Branco (8,6 euros/m2), Vila Real (8,6 euros/m2) e Santarém (8,9 euros/m2).
Todas as regiões do país registaram aumentos anuais. Os Açores lideraram a subida (+15%), seguindo-se a Madeira (+10,5%) e o Algarve (+10,4%).
A Grande Lisboa é a região mais cara para arrendar (19,8 euros/m2), enquanto o Centro (10,2 euros/m2), os Açores (10,7 euros/m2) e o Alentejo (11,1 euros/m2) apresentam os valores mais baixos.
Índice de preços imobiliários do idealista
Para a realização do índice de preços imobiliários do idealista, são analisados os preços de oferta (com base nos metros quadrados construídos) publicados pelos anunciantes do idealista. São eliminados da estatística anúncios atípicos e com preços fora de mercado. Incluímos ainda a tipologia “moradias unifamiliares” e descartamos todos os anúncios que se encontram na nossa base de dados e que estão há algum tempo sem qualquer tipo de interação pelos utilizadores. O resultado final é obtido através da mediana de todos os anúncios válidos de cada mercado. idealista