Rendas na Madeira aumentam 10,5% em Agosto

Os preços das casas para arrendar na Região Autónoma da Madeira aumentaram 10,5% em Agosto face ao mesmo mês do ano passado, revela esta quarta-feira, 3 de Setembro, o índice de preços do portal idealista.

De acordo com os dados divulgados relativos ao mês passado, o valor mediano por metro quadrado fixou-se em 15 euros, uma subida trimestral de 2,3%.

No Funchal, as rendas subiram 5,8% em termos homólogos, atingindo os 15,1 euros por metro quadrado. Contudo, no balanço dos últimos três meses, registou-se uma descida de 1,3%.

A nível nacional, o preço do arrendamento aumentou 3,3% no último ano, situando-se em 16,8 euros por metro quadrado.

Entre as cidades capitais analisadas, Viana do Castelo (+16,1%), Viseu (+13,6%) e Leiria (+12%) registaram as maiores subidas. O Funchal surge com uma variação de +5,8%. Lisboa, apesar de um crescimento mais moderado (+2,1%), continua a ser a cidade mais cara para arrendar, com 22,2 euros por metro quadrado, seguindo-se o Porto (17,7 euros/m2) e o Funchal (15,1 euros/m2).

No extremo oposto, Castelo Branco (7 euros/m2), Viseu (8 euros/m2), Leiria (9,2 euros/m2) e Santarém (9,2 euros/m2) são as cidades com rendas mais baixas.

Tendo em conta os distritos e as ilhas, as maiores subidas verificaram-se em Vila Real (+34,7%), Castelo Branco (+26,1%) e Portalegre (+18,5%). A Madeira registou uma variação de +10%.

Lisboa mantém-se como o distrito mais caro (20,5 euros/m2), seguido por Faro (16,1 euros/m2) e Porto (15,9 euros/m2). A Madeira ocupa o quarto lugar com 15 euros por metro quadrado.

Já os preços mais acessíveis encontram-se em Portalegre (7,2 euros/m2), Viseu (7,9 euros/m2), Castelo Branco (8,6 euros/m2), Vila Real (8,6 euros/m2) e Santarém (8,9 euros/m2).

Todas as regiões do país registaram aumentos anuais. Os Açores lideraram a subida (+15%), seguindo-se a Madeira (+10,5%) e o Algarve (+10,4%).

A Grande Lisboa é a região mais cara para arrendar (19,8 euros/m2), enquanto o Centro (10,2 euros/m2), os Açores (10,7 euros/m2) e o Alentejo (11,1 euros/m2) apresentam os valores mais baixos.

Índice de preços imobiliários do idealista