Cinco feridos, um em estado crítico, em ataque com faca em Marselha

Cinco pessoas ficaram hoje feridas, uma das quais em estado crítico, num ataque com faca no centro de Marselha, sudeste de França, cujo autor foi morto pela polícia, anunciou o procurador da segunda maior cidade francesa.

Um primeiro balanço das autoridades indicava quatro feridos.

O agressor é "um homem de nacionalidade tunisina, em situação legal", que tinha sido expulso do hotel em que estava hospedado "porque não pagou", explicou Nicolas Bessone, durante uma conferência de imprensa em frente ao local.

Pelas 14:45 locais (menos uma hora em Lisboa), o homem voltou ao hotel, subiu ao primeiro andar do quarto que ocupava e "esfaqueou um colega de quarto ao lado", acrescentou o magistrado.

Esta primeira vítima foi atendida "em absoluta emergência" e encontrava-se ao final da tarde "em estado crítico", segundo o Ministério Público.

O agressor esfaqueou então o gerente do hotel várias vezes, antes de o perseguir pela rua enquanto fugia com o filho. Este último foi esfaqueado "pelas costas".

Estas duas pessoas encontram-se numa "relativa emergência" e "a priori (...) não estão em perigo", indicou Bessone.

O homem dirigiu-se então para o bairro Belsunce, uma zona movimentada e comercial no centro da cidade, onde tentou ferir outras pessoas que se encontravam num café.

Expulso do estabelecimento, continuou a sua "viagem criminosa" e "parece que cegamente, gratuitamente", tentou "atingir pessoas", duas das quais foram "feridas na cara" por "golpes de bastão", arma com a qual o agressor estava equipado, além de "duas facas".

Uma patrulha policial interveio rapidamente e, segundo o procurador, a polícia pediu-lhe para "deitar fora as armas", sem sucesso.

Os agentes usaram então armas, nomeadamente 'taser' e "pistola automática", para "o neutralizar".

O atacante morreu, apesar das tentativas de reanimação, pouco antes das 15:30 locais.

O procurador disse ainda que o agressor "proferiu uma série de palavras" que estão "a ser verificadas".

Uma investigação por tentativa de homicídio voluntário e tentativa de homicídio voluntário de policiais está em curso.

O ministro do Interior francês, Bruno Retailleau, deve chegar ao local hoje à noite.

Um vídeo publicado na plataforma TikTok mostra um indivíduo com duas facas a recuar, ameaçado por quatro polícias à paisana com pistolas. Após cerca de 20 segundos, o homem avança na direção dos agentes, que dispararam. Foram ouvidas sete detonações.

Um morador local, que testemunhou a cena, disse aos jornalistas da agência francesa AFP no local que a polícia chegou "muito rapidamente".

"Tentaram prendê-lo em frente a um restaurante e o homem tentou agredir um policial com uma faca. O agente gritou 'pare, pare'", acrescentou.

No final da tarde, todo o perímetro foi bloqueado e duas linhas de elétrico foram interrompidas em parte do seu percurso, segundo a Autoridade de Transportes de Marselha.

A cidade portuária é atormentada pela violência de gangues e crimes relacionados com o narcotráfico.