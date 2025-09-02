MRSC Funchal resgatou 11 pessoas em Agosto

A Marinha, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), coordenou sete acções de busca e salvamento, tendo resgatado 11 pessoas no passado mês de Agosto.

No total a Marinha, através dos Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC), registou um total de 45 acções de busca e salvamento em que foram salvas 45 pessoas.

​Em nota enviada à comunicação social, esclarece que na área de responsabilidade do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), foram registados 27 incidentes que resultaram no salvamento de 17 pessoas.

Já na área de responsabilidade do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Ponta Delgada (MRCC Delgada) foram coordenadas 11 acções de busca e salvamento, tendo sido salvas 17 pessoas.

"Para o sucesso do sistema de busca e salvamento contribuem diferentes organizações e são empenhados meios de diversas entidades nomeadamente da Marinha, da Autoridade Marítima Nacional, da Força Aérea Portuguesa e outras entidades pertencentes à Estrutura Auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento, em especial o Instituto Nacional de Emergência Médica – Centro de Orientação de Doente Urgentes no mar (INEM CODU-MAR), os Serviços Nacionais e Regionais de Proteção Civil e Bombeiros, as Administrações Marítimas e Portuárias, o Sistema de Controlo de Tráfego Costeiro, entre outros organismos", refere.

Por fim, realça o apoio prestado pelos navios mercantes e embarcações de pesca nas acções de busca e salvamento, que se desviam das suas rotas comerciais e interrompem a sua actividade profissional para prestarem o auxílio necessário, sempre coordenados pelos Centros Nacionais - MRCC Lisboa e MRCC Delgada.

"Os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo foram já reconhecidos nacional e internacionalmente com diversos prémios e mantém o seu zelo pela salvaguarda da vida humana no mar, 24 horas por dia, nos 365 dias do ano", remata.