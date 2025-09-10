Montenegro envolve Macau na relação económica de Portugal com a China

O primeiro-ministro tem esta manhã a oportunidade de transmitir de vida voz ao chefe do Executivo de Macau, Sam Ho Fai, que Portugal quer tirar partido do papel da região no aprofundamento da ligação económica com a China.

Luís Montenegro tem encontros agendados com o chefe do governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), uma visita à Escola Portuguesa e ao Consulado Geral e ainda um passeio pelas ruas da baixa da cidade e uma receção à comunidade portuguesa na residência oficial do cônsul-geral de Hong-Kong e Macau, Alexandre Leitão.

O chefe do Governo que se encontra no segundo dia de uma visita oficial à China - com passagem por Macau - e Japão, afirmou esta terça-feira em Pequim que Portugal olha para as oportunidades que a segunda maior economia do mundo oferece em vários domínios e quer envolver Macau no aprofundamento desta relação económica.

"Energias renováveis, veículos elétricos, baterias, armazenamento de energia, tecnologias associadas ao 5G e a inteligência artificial são áreas em que Portugal deve dar a mão e aproveitar o facto de termos Macau como ponte", sublinhou.

A agenda das conversações entre Montenegro e Sam Ho Fai não foi divulgada. O chefe do Governo português tem prevista uma conferência de imprensa a meio da tarde, antes de partir para Tóquio, onde se espera que revele as notas relevantes do encontro com Sam Ho Fai.

Em todo o caso, Montenegro afirmou esta terça-feira que "tem sido uma nota dominante a forma como a transição [da administração de Macau para a China] se realizou e como temos conseguido, não obstante algumas vicissitudes, garantir a preservação dos nossos valores culturais e históricos no território e também uma contribuição para que agora, com este regime administrativo especial, os cidadãos de Macau possam ter acesso a índices de desenvolvimento que são também um apelo e um desejo do governo português", disse em declarações aos jornalistas em Pequim.

Montenegro foi esta terça-feira recebido em Pequim pelo Presidente chinês, Xi Jinping, e pelo homólogo chinês, Li Qiang, e viajou no final do dia para Macau, de onde partirá hoje a meio da tarde para o Japão, com passagens por Tóquio e Osaca na quinta e sexta-feira.