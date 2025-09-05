Primeiro-ministro visita China e Japão com passagem por Macau na próxima semana

O primeiro-ministro vai realizar na próxima semana visitas oficiais à China, onde terá um encontro com o Presidente Xi Jinping e passará por Macau, e ao Japão, com paragens em Tóquio e na Expo Osaka.

A deslocação de cinco dias vai realizar-se entre 08 e 12 de setembro e acontece nove anos depois de o anterior primeiro-ministro, António Costa, ter visitado a China.

Integram a comitiva, do lado do Governo, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, além da presidente da AICEP, Madalena Oliveira e Silva.

De acordo com o programa provisório, Luís Montenegro aterrará em Pequim na tarde de segunda-feira (pelas 16:00 locais, 09:00 em Lisboa), acompanhado pela mulher, e será recebido com uma cerimónia que inclui guarda de honra.

Nesse dia, apenas está previsto um passeio a uma secção da Grande Muralha da China, a maior fortificação do planeta, classificada em 1987 como património da humanidade, e que começou a ser construída há mais de dois milénios.

A agenda oficial arranca na terça-feira, com uma cerimónia de deposição de coroa de flores no monumento aos Heróis do Povo, na Praça Tiananmen, seguindo depois o primeiro-ministro para o Palácio do Povo.

Além do encontro com o Presidente da República Popular da China Xi Jinping -- o mais significativo politicamente por o chefe de Estado chinês receber em audiência poucos primeiros-ministros estrangeiros -, Luís Montenegro reunir-se-á antes com o presidente da Assembleia Popular Nacional da China, Zhao Leji.

Em seguida, o chefe do Governo português visitará a Cidade Proibida, antes de uma reunião de trabalho com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, onde está prevista uma cerimónia de assinatura de instrumentos jurídicos bilaterais.

O primeiro-ministro parte ainda na terça-feira à noite para a Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), onde tem prevista agenda na manhã de dia 10, começando com um encontro com o chefe do executivo, Sam Hou Fai.

Segue-se uma visita à Escola Portuguesa de Macau e uma receção à comunidade portuguesa, com um passeio pelas ruas desta região - cuja administração passou de Portugal para a China em 1999 - onde visitará as Ruínas de São Paulo e a Praça do Leal Senado.

Montenegro e a comitiva partem pela hora de almoço para Tóquio, onde, no dia seguinte, o primeiro-ministro se reunirá com o seu homólogo do Japão, Shigeru Ishiba, estando prevista uma conferência de imprensa conjunta no final.

Depois, o chefe do Governo português seguirá para Keidanren (Federação Empresarial Japonesa), onde terá encontros com altos representantes de cerca de uma dezena de empresas multinacionais japonesas".

Luís Montenegro visitará ainda o local onde treina a equipa portuguesa para o Mundial de Atletismo, que decorre entre 13 e 21 de setembro e, ao final da tarde, presidirá à assinatura de um memorando de entendimento entre a AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) e a sua equivalente japonesa, a JETRO.

Na sexta-feira, último dia desta visita oficial, o primeiro-ministro viajará de comboio para Nagoia, capital e maior região metropolitana da província de Aichi, partindo depois para o derradeiro ponto do programa, a visita à Expo Osaka.

Antes da visita aos pavilhões de Portugal e de Japão, está previsto um almoço para toda a delegação portuguesa elaborado a quatro mãos pelos chefes de cozinha Pedro Lemos e Yoshida San.

A Expo Osaka termina a 13 de outubro e Portugal é um dos 161 países presentes na exposição dedicada ao tema: "Desenhar as Sociedades do Futuro para as Nossas Vidas".

A participação portuguesa na exposição tem como tema "Oceano: Diálogo Azul", contando com o envolvimento de mais de 150 empresas, associações, autarquias e artistas nacionais.