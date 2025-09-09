Habitação: uma prioridade de Montenegro e Albuquerque

No final de Agosto, no encerramento da Universidade de Verão do PSD, o líder do partido, e também Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, anunciou um acordo com o Banco Europeu de Investimento para uma linha de crédito de 1300 milhões de euros para habitação a custos acessíveis.

Luís Montenegro reforçou também que vai continuar as negociações para uma linha de garantia, no âmbito do Banco de Fomento, para 133 mil habitações públicas, com vista a apoiar as estratégias locais de habitação dos Municípios.

O Governo da República, liderado pelo PSD, a revelar que a principal prioridade do seu mandato é resolver o flagelo do acesso à habitação, por parte de jovens casais e classe média. A mesma prioridade tem relevado o Governo Regional da Madeira, através de Miguel Albuquerque, que neste mandato tem dado continuidade, reforçando até, a alocação de meios para a construção de mais habitação pública e acessível na Região.

A linha de acção iniciada pelo governo PSD na Madeira, ao abrigo de verbas do PRR, começa, e bem, a ser seguida em grandes dimensões pelo governo nacional do PSD.

Os disparates promovidos pelas esquerdas - como os tectos às rendas e a ocupação de habitação privada – foram chumbados nas urnas. Todos se lembram do desastroso programa “Mais Habitação” aprovado pela maioria absoluta do PS na Assembleia da República, que, além de não resolver o problema da habitação, tendo-o agravado, atacou a iniciativa privada, gerou medo no mercado e promoveu a pobreza.

Na Madeira estão a ser construídas habitações ao abrigo do programa “Renda Reduzida” em vários concelhos, e freguesias da região. São dezenas e dezenas de novos fogos, em todas as localidades, de maneira a proteger no imediato os jovens casais e a classe média, e, no futuro, fazer equilibrar os preços por força da lei da oferta e procura. É importante, para o efeito, que os Municípios – muitas vezes com orçamentos reduzidos, sobretudo os de menor dimensão, e absorvidos na sua maioria pelas despesas fixas – possam, dentro das suas possibilidades, participar e contribuir para essa estratégia global do Governo PSD, adquirindo terrenos e disponibilizando-os para habitação.

Saúdo também o aparecimento de várias cooperativas de habitação, que, para exercerem as suas funções, reclamam, e bem, o acesso a terrenos para construção. Todos os agentes são poucos para combater esta grave crise que se instalou no País e que afecta milhares de jovens e famílias.

Um flagelo que o PSD de Luís Montenegro e Miguel Albuquerque têm e bem procurado combater.