Montenegro diz que é "momento de união" e pede que não haja aproveitamento político

O primeiro-ministro afirmou hoje que "Portugal está unido" após o acidente do elevador da Glória, em Lisboa, que provocou pelo menos 16 mortos e pediu que este não seja utilizado "para manobras de aproveitamento político".

Luís Montenegro falava no final da reunião do Conselho de Ministros, ao lado do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que participou na parte final do encontro.

"Este é um momento de união. Esta tragédia não pode nem deve ser usada para alimentar divisões ou manobras de aproveitamento político. Vamos apurar todas as responsabilidades com sentido de respeito por todos aqueles que sofreram e sofrem os efeitos deste acidente", apelou.

No final da sua declaração, sem direito a perguntas, o primeiro-ministro salientou que Portugal "é uma nação feita de coragem".

"Coragem que se revela no gesto de solidariedade e no trabalho incansável de todos que prestam e prestaram os primeiros socorros. Portugal está unido", reforçou.