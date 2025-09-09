Montenegro diz a Presidente Xi Jinping que conta com "relação próxima" com Rússia para alcançar paz na Ucrânia

O primeiro-ministro português afirmou hoje, perante o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, que conta com a sua relação próxima com a Rússia para que seja possível "construir uma paz justa e duradoura" na Ucrânia.

No seu primeiro dia de visita oficial à China, Luís Montenegro fez estas declarações no início do encontro com o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, do qual os jornalistas só puderam gravar os primeiros três minutos.

"Não posso deixar de, em nome do Governo de Portugal, transmitir ao Sr. Presidente que contamos muito com o vosso contributo e a relação próxima que a China mantém com a Federação Russa para podermos, o mais rápido que seja possível, construir uma paz justa e duradoura na Ucrânia", afirmou.

Poucos momentos depois, foi pedido à comunicação social que saísse da sala.

Antes, Montenegro sublinhou que, no contexto internacional, Portugal e a China têm mantido "em muitas ocasiões uma base de cooperação e de partilha de valores".

"A China tem um papel fundamental no contexto global e internacional, é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e nós esperamos o vosso contributo para podermos construir pontes entre povos, aproximar alguns daqueles que se encontram em conflito, promover a paz, promover o multilateralismo, promover o respeito pelos direitos humanos", afirmou.

No encontro, Luís Montenegro começou por referir que "é com muito gosto" que realiza esta visita oficial à China, depois de breves declarações do Presidente chinês, Xi Jinping.

"Como o Sr. Presidente afirmou, Portugal e a China têm uma relação fundada numa história que partilharam com vários momentos em comum, mas também uma relação virada para o futuro. Recordo bem a visita do Sr. Presidente a Portugal há sete anos e quero transmitir-lhe também os cumprimentos do Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa", disse.

O primeiro-ministro português manifestou concordância com as palavras de Xi Jinping sobre a forma como decorreu a transição da administração de Macau de Portugal para a China, em 1999.

"Tivemos na transição de Macau uma boa expressão da forma como conseguimos convergir e conseguimos garantir a identidade cultural e o relacionamento entre a região administrativa especial de Macau, com Portugal e com a China", disse.

Luís Montenegro aterrou em Pequim ao início da tarde de segunda-feira, num momento fechado à comunicação social, mas de que há imagens nas redes sociais do primeiro-ministro, e não teve qualquer agenda pública nesse dia.

A agenda oficial do primeiro-ministro começou hoje de manhã com uma cerimónia de deposição de uma coroa de flores no monumento aos Heróis do Povo, na Praça Tiananmen, em que esteve acompanhado pela mulher e pelos três ministros que integram esta visita: Paulo Rangel, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial, e Graça Carvalho, ministra do Ambiente e Energia.

Neste ponto, que apenas pôde ser acompanhado no local por um fotojornalista e um repórter de imagem, foram tocados os hinos de Portugal e da China.

Além do encontro com o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping -, Luís Montenegro reuniu-se antes com o presidente da Assembleia Popular Nacional da China, Zhao Leji.

Ao final da tarde, o chefe do Governo português terá um encontro de trabalho com o homólogo chinês, Li Qiang, também no Grande Palácio do Povo, seguindo ainda hoje para a Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), onde tem agenda na manhã de quarta-feira.

Na quinta e sexta-feira, Montenegro fará uma visita oficial ao Japão, com passagens por Tóquio e Osaka.