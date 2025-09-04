Importância da economia circular no desenvolvimento sustentável da Região em destaque

A importância crescente da economia circular no desenvolvimento sustentável da Região foi esta quinta-feira destacada pela directora regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade na sua intervenção na 7.ª edição da Conferência Internacional WASTES: Solutions, Treatments and Opportunities, que decorre, até amanhã, no VidaMar Hotels & Resorts.

Na ocasião, Andreia Collard salientou a necessidade urgente de repensar os modelos de negócio tradicionais, incentivando a transformação dos processos produtivos, de consumo e de gestão de resíduos numa abordagem circular.

"A economia circular é uma forma de juntar todas estas vertentes representando uma transformação fundamental na maneira como planeamos as nossas cidades, como produzimos, como consumimos e, fundamentalmente, como pensamos", deixando a ideia de que as novas abordagens económicas não se podem cingir-se apenas aos indicadores tradicionais, como o PIB, mas considerar também factores que afectam directamente a vida das pessoas e o meio ambiente.

Normalmente falamos da economia e desenvolvimento económico numa ótica de produção, de despesa e de rendimento. Investimento, exportações, gastos, remunerações, impostos, todos estes associados a uma métrica de crescimento económico, mas, e se mudássemos o paradigma? E se a métrica tivesse em conta os níveis de poluição no ar que respiramos, ou na água que bebemos, os produtos que readaptamos, as boas práticas que implementamos, a qualidade de vida que os habitantes têm, as oportunidades de educação e os cuidados de saúde disponíveis? Aí, sim, teríamos, talvez, uma mudança de paradigma, uma visão mais realista do bem-estar dos cidadãos e do seu meio ambiente. Andreia Collard, directora regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade

Esta conferência, promovida pela Universidade da Madeira, em conjunto com a ARDITI e o Centro para a Valorização de Resíduos, assume-se como um espaço de partilha de conhecimentos, pesquisa de novas tecnologias e desenvolvimento de políticas públicas que promovem o reaproveitamento de materiais e a redução de desperdícios.

