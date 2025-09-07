Segunda vitória procura-se contra Hungria

Portugal vai tentar na terça-feira na Hungria alcançar a segunda vitória no Grupo F de qualificação para o Mundial2026 de futebol, mas desta vez terá um adversário bem diferente do que a Arménia, que goleou na estreia (5-0).

Em Ereven, a seleção portuguesa iniciou da melhor forma o caminho para chegar ao próximo Campeonato do Mundo, mas agora vai encontrar uma equipa com jogadores bem superiores aos dos arménios, embora 'ferida' pelo 2-2 alcançado na Irlanda, na primeira ronda, com a equipa da casa a chegar ao empate no descontos, numa partida em que os húngaros desperdiçaram dois golos de vantagem.

A Hungria, perante o seu público, promete dificultar a tarefa da equipa das 'quinas', que mesmo assim é clara favorita a sair de Budapeste, uma cidade de boa memória, com mais um triunfo, dando mais um passo rumo ao torneio que em 2026 vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México.

A goleada na capital da Arménia permitiu ao selecionador Roberto Martínez poupar esforços, sendo por isso esperado, mesmo com apenas três dias de diferença, que faça poucas alterações na equipa inicial.

O trio ofensivo João Félix, Cristiano Ronaldo (marcaram ambos dois golos) e Pedro Neto parece intocável, embora Bernardo Silva, que foi suplente não utilizado em Erevan, possa aparecer no lugar do extremo do Chelsea.

No meio campo, Vitinha e João Neves devem igualmente começar de início, com Bruno Fernandes, que deu pouco nas vistas no primeiro jogo, a poder ser relegado para o banco, com Rúben Neves ou João Palhinha no topo de lista para serem lançados, dando mais liberdade a Vitinha.

A verdade é que Portugal chega a Budapeste na máxima força e tem tudo para somar o quinto triunfo em jogos oficiais, numa cidade onde sempre venceu a Hungria e apenas por uma vez sofreu um golo.

Dominik Szoboszlai, que atua no Liverpool e é capitão com apenas 24 anos, será o jogador a ter em atenção por parte de Portugal, com o médio a ser sobretudo muito perigoso nas bolas paradas e nos remates de longa distância.

O Lateral Kerkez, também do Liverpool, e o central Orbán, do Leipzig, são outras das figuras importantes de Marco Rossi, treinador italiano que está no cargo de selecionador magiar desde 2018 e que já levou a Hungria às fases finais do Euro2020 e Euro2024, tendo apenas falhado o Mundial2022.

O Hungria-Portugal, da segunda jornada do Grupo F da fase de qualificação para o Mundial2026, está agendado para 20:45 (19:45 horas de Lisboa), na Puskas Arena.