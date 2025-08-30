Rentrée do BE arranca hoje em Coimbra com participação de Catarina Martins e Marta Temido

O Fórum Socialismo, a rentrée bloquista, decorre hoje e domingo em Coimbra com a participação da anterior líder, Catarina Martins, e da ex-ministra socialista Marta Temido, sendo o encerramento feito por Mariana Mortágua em formato digital.

Ao longo de dois dias, na Escola Secundária Quinta das Flores, em Coimbra, o BE faz a sua habitual 'rentrée' política que conta com dezenas de painéis de debate sobre diferentes temas e a participação de várias figuras do partido, entre as quais os fundadores Francisco Louçã, Fernando Rosas e Luís Fazenda, e vários ativistas.

Segundo o programa da iniciativa, a abertura será feita hoje de manhã pela eurodeputada e ex-líder do BE, Catarina Martins, e por Miguel Cardina.

Já o encerramento, no domingo, teve que sofrer uma alteração em relação ao plano inicial já que, entretanto a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, decidiu integrar a Flotilha Humanitária para Gaza e estará já a caminho.

Mariana Mortágua fará na mesma o discurso de encerramento, mas terá que ser em formato digital e à distância, discursando presencialmente nesta sessão o candidato à Câmara de Coimbra do BE e ex-deputado, José Manuel Pureza.

Para hoje, um dos destaques é a participação da eurodeputada e antiga ministra da Saúde do PS Marta Temido, que falará sobre "O futuro da União Europeia", um painel que conta com a ex-deputada e antiga eurodeputada bloquista Marisa Matias.

No primeiro dia, o fundador do BE e antigo coordenador Francisco Louçã vai responder à pergunta "Já viste a luta de classes no teu prato do jantar?", havendo ainda uma sessão sobre Inteligência Artificial com o antigo líder parlamentar e candidato à autarquia de Matosinhos, Pedro Filipe Soares.

"A rendição do liberalismo, passado e presente" é o tema da sessão encabeçada pelo fundador Fernando Rosas, e a ativista pela igualdade de género Paula Cosme Pinto falará numa sessão intitulada "Da manosfera à urna: por que os rapazes estão a votar à direita".

O dia termina com uma sessão sob o lema "Palestina Vencerá" que vai juntar a eurodeputada e antiga coordenadora do partido Catarina Martins e o ativista brasileiro Thiago Ávila, que integrou no mês passado a comitiva no veleiro Madleen, que pretendia entregar ajuda humanitária na Faixa de Gaza, e chegou a estar em isolamento prisional pelas autoridades israelitas.

O domingo abre com uma palestra sobre segurança, pelo antigo líder parlamentar bloquista Fabian Figueiredo e Luís Fazenda e José Manuel Pureza irão abordar "Trump e a desordem internacional", enquanto os investigadores António Brito Guterres e Maria José Oliveira abordarão o tema "O Bemformoso -- das raízes medievais ao gueto político-mediático".

O "Fórum Socialismo" 2025, organizado pelo BE mas também pela família europeia "The Left", contará com a presença de representantes do espanhol Podemos e também do França Insubmissa.