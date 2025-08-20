Festival Corpo de Hoje arranca no Algarve em Setembro e estende-se ao Funchal em 2026

A oitava edição do festival de artes performativas Corpo de Hoje arranca em setembro em Loulé e Tavira, no Algarve, e vai estender-se, pela primeira vez, ao Funchal, em fevereiro e março de 2026, anunciou a organização.

Com uma programação que integra espetáculos, oficinas e performances, este ano o evento terá também programação dedicada ao público infantil e juvenil, apostando no diálogo entre arte, património, comunidade e o corpo, refere a associação cultural Corpo de Hoje.

No Algarve, o festival decorre entre 01 e 14 de setembro, estendendo-se depois, entre 23 e 28 de fevereiro e 21 e 29 de março de 2026 ao Funchal, onde será apresentada a peça "língua destravada", que transporta o património imaterial do Algarve até à Madeira.

A edição de 2025 abre em Loulé, entre 01 e 06 de setembro, com a oficina "Audible Movement Visible Sound", orientada por Mark Tompkins e Nuno Rebelo, culminando numa performance no dia 06, no Auditório do Solar da Música Nova. No mesmo dia, decorre ainda o Mercadinho Cultural, junto ao Cineteatro Louletano.

No dia 07, o Parque Municipal de Loulé recebe o espetáculo "A galinha da minha vizinha", de Graça Ochoa, pela CRL -- Central Elétrica, seguido de um piquenique comunitário.

Também no dia 07, o Centro Histórico de Loulé recebe a iniciativa "palcos aleatórios {ou a urgência de (me)mover por aí}", com uma oficina e performance dinamizadas por ananeto e artistas convidados.

De 11 a 14 de setembro, a coreógrafa Natércia Kuprian orienta a oficina "[trans] [bordar]", com apresentação final no Estúdio corpodehoje, em Loulé.

A programação reparte-se depois por Tavira no dia 13 de setembro, com "Mostra-me o teu quintal, dir-te-ei quem és" - histórias afetivas, arte e natureza, com Ana Borges e convidados, no Quintal do Castelo.

Nesse dia, haverá ainda a iniciativa "palcos aleatórios_'random stages' {ou a urgência de (me)mover por aí}", com ananeto e convidados e início no Castelo de Tavira.

A programação nessa cidade termina com "Guião Para uma Dança Feliz", com Dora Fonseca, no Jardim de São Francisco.

No mesmo dia, mas em Loulé, no estúdio corpodehoje, Cláudio Vidal apresenta ao final da tarde a performance "Entre Casas".

O festival encerra no Algarve em 14 de setembro, em Almancil, no ZEFA -- Centro de Arte Contemporânea, com uma nova sessão de "Mostra-me o teu quintal, dir-te-ei quem és", e a repetição da performance "Guião Para uma Dança Feliz", no mesmo local.

Paralelamente, o evento mantém as oficinas Sem Rede, espaços de improvisação e experimentação que aproximam artistas e comunidade, promovendo consciência criativa e educação para a arte, conclui a associação.