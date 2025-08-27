Primeira edição de Madeira Friends Tech Lab arranca em Setembro

A primeira edição do Madeira Friends Tech Lab arranca já no próximo mês. O programa é promovido pelo Madeira Friends — um projecto focado na integração de estrangeiros e locais na ilha, nomeadamente trabalhadores remotos — e pretende pôr a ilha no mapa da inovação tecnológica, da Madeira para o mundo.

Trata‑se de um laboratório de ideias gratuito para jovens dos 16 aos 25 anos, com a duração de três meses. A primeira edição decorre entre os meses de Setembro e Dezembro e o segundo 'cohort' está agendado para arrancar em Janeiro de 2026. Cada turma terá no máximo 10 participantes.

"A ideia de aproveitar o capital humano internacional presente na ilha, ou seja, os trabalhadores remotos, cada vez mais residentes de forma permanente, e conectar verdadeiramente estas pessoas com o ecossistema local. Daqui poderão surgir novas ideias, oportunidades e quem sabe um unicórnio madeirense. A presença desta nova comunidade internacional, com skills e capacidades digitais únicas, a desempenhar funções em empresas internacionais e com carreiras tecnológicas impressionantes… porque não canalizar estas pessoas para contribuírem, e darem de volta e ilha? A tecnologia é uma das ferramenta. Esta é uma das formas que o Madeira Friends encontrou para dar um propósito maior à sua comunidade internacional e apostar na geração local futura", explica nota enviada.

Ao contrário dos cursos teóricos ou eventos isolados, o Tech Lab aposta na prática e na consistência. Com o apoio e supervisão constante de mentores especializados e profissionais da área tecnológica, os estudantes irão conceber, criar protótipos e o objectivo é mesmo lançar para o mercado aplicações ou web-apps baseadas em inteligência artificial usando APIs, LLMs, mobile frameworks, vibe coding, entre outros. O desafio é descobrir e capacitar criadores de produtos digitais locais, não apenas “programadores”.

O modelo distingue‑se por ser 'community‑driven' e 'mentor‑powered', ou seja "cada equipa recebe o apoio 1:1 de mentores internacionais de inteligência artificial, design de produto, marketing digital e empreendedorismo. Além disso, são os participantes do programa que trazem a sua própria ideia, paixão e motivação, a nossa equipa vai procurar apoiá-los e capacitá-los ainda mais com o know-how e know-who certo. Os projetos são desenvolvidos em sprints rápidos, com foco em modelos de linguagem e aplicações móveis inteligentes, sem “aulas tradicionais”. As melhores equipas podem ainda ganhar estágios ou integrar iniciativas futuras do Madeira Friends."

As candidaturas já estão abertas e quem não tiver a oportunidade de se juntar a este cohort, poderá candidatar-se e ingressar no próximo. Para se candidatar, basta ir à seguinte página: https://www.madeirafriends.org/tech-lab-incubation-2025

!Quem se pode candidatar? Jovens criativos e proactivos que pensem em produtos, queiram dominar a construção de apps e integrações com IA e tenham espírito empreendedor. Os candidatos devem preencher um pequeno formulário online; os seleccionados participam em sessões hands-on semanais presenciais no Madeira Friends Hub, situado na zona velha do Funchal, perto do Liceu, e haverão também encontros regulares com mentores e um demo‑day final aberto ao público geral. Aí serão apresentados os primeiros resultados deste projeto pioneiro", explica a nota.

A iniciativa encontra-se alinhada com a urgência de encontrar, despertar e capacitar mais talentos em tecnologia e de ajudar a diversificar a economia da região, para além do turismo. "A Madeira pode e deverá desenvolver-se em igualdade de circunstância com outras regiões, já que a economia digital vem afastar os tradicionais “problemas” que tiravam competitividade à ilha. A presença de nómadas digitais e trabalhadores remotos permite também a partilha de novos conhecimentos e sinergias, favorecendo o crescimento da Região enquanto hub tecnológico e empreendedor, esta é a oportunidade. Programas como o Tech Lab contribuem para essa visão, transformando ideias audazes em soluções práticas e abrindo caminho para que a ilha deixe de ser apenas um destino turístico para se afirmar como um hub de inovação a nível nacional e quem sabe mundial", refere o Madeira Friends.

Os interessados, que tenham entre 16 e 25 anos, e querem ajudar a construir o futuro podem candidatar-se através do seguinte link: https://www.madeirafriends.org/tech-lab-incubation-2025 .