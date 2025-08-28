Costa assinala 'rentrée' política com reuniões com líderes nas 27 capitais da UE

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, vai assinalar a 'rentrée' política europeia com um périplo pelas capitais dos 27 países da União Europeia (UE), que começou em Bruxelas, com um encontro com o primeiro-ministro.

António Costa, ex-primeiro-ministro de Portugal e presidente do Conselho Europeu há quase um ano, vai assinalar a reabertura dos trabalhos nas instituições europeias com encontros com os líderes dos executivos de cada país do bloco político-económico, de acordo com uma publicação divulgada ontemnas redes sociais.

O presidente do Conselho Europeu escreveu que, "na UE, cada voz conta, e a proximidade é essencial para compreender as prioridades e preocupações de cada país".

"Estas reuniões com os líderes [políticos de cada país da UE] vão ajudar a moldar a nossa agenda comum para os próximos meses", completou.

A calendarização das reuniões ainda não foi divulgada.