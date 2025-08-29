Saiba o que hoje é notícia

A Standard & Poor's (S&P) avalia hoje o 'rating' de Portugal e os analistas contactados pela agência Lusa consideram que a classificação se deverá manter, enquanto a perspetiva poderá passar para estável.

Em fevereiro, a S&P decidiu subir o 'rating' de Portugal, de 'A-' para 'A'. Portugal estava no patamar de 'A-' desde março de 2024, quando a S&P subiu a classificação de 'BBB+' para 'A-', levando o país, 13 anos depois, a estar entre os níveis 'A' de todas as principais agências.

O 'rating' é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Artes, cinema, música, livros e até aulas de ioga vão integrar a edição de estreia do Jardim das Artes e das Letras, que começa hoje e prossegue até 06 de setembro na Mata do Serrado, em Viseu.

A abrir o evento estará, hoje às 22:30, Rafael Toral e até dia 06 vão passar pelo evento músicos como Ece Canli, Filho da Mãe, Lula Pena, Norberto Lobo e Tó Trips.

Ao longo do evento, vão marcar presença figuras como Cláudia Cesário, Andreia Lopes, Patrícia Portela, Paulo Barracosa, Inês Leitão, Inês Marinho, Hugo van der Ding, Sara Brighenti, Clara Passarinho e Pedro Colaço, Marina Palácio, Liliana Bernardo, Joana Mendonça, Ana Verónica e Cláudia Sousa.

DESPORTO

A seleção portuguesa de basquetebol defronta hoje a Sérvia, principal candidata à vitória no Campeonato da Europa de 2025, em encontro da segunda jornada do Grupo A, na Xiomani Arena, em Riga, na Letónia.

Depois do triunfo de quarta-feira com a República Checa, por 62-50, no que foi a mais expressiva vitória de sempre de Portugal em Europeus, a primeira desde 2007 e o jogo com menos pontos sofridos desde 1951, segue-se uma 'missão impossível'.

A Sérvia, que procura o primeiro título continental desde o fim da Jugoslávia, é a grande favorita ao triunfo no Eurobasket2025 e começou a prova de forma afirmativa, ao vencer a Estónia por 34 pontos (98-64).

O poste Nikola Jokic, que acabou a fase regular da edição 2024/25 da NBA, ao serviço dos Denver Nuggets, com média de 'triplo duplo' (29,6 pontos, 12,7 ressaltos e 10,2 assistências), é a grande figura do 'cinco' de Svetislav Pesic.

Por seu lado, Portugal, que está pela quarta vez na fase final, depois de 1951, 2007 e 2011, chega motivado pelo triunfo sobre os checos, 'guiado' por uma grande exibição de Neemias Queta, autor de 23 pontos e 18 ressaltos.

O encontro entre Portugal e a Sérvia, da segunda jornada do Grupo A do Eurobasket2025, tem início às 21:15 locais (19:15 em Lisboa), na Xiomani Arena, em Riga.

***

O selecionador Roberto Martínez divulga hoje a lista de convocados de Portugal para o arranque da qualificação para o Mundial2026 de futebol, a primeira desde a morte de Diogo Jota e da conquista da Liga das Nações.

No Grupo F, Portugal, que é de longe o favorito do agrupamento, vai arrancar o apuramento com uma dupla jornada fora, primeiro em Erevan, em 06 de setembro, frente à Arménia, e três dias depois em Budapeste, com a Hungria, a única seleção que, na teoria, poderá criar algumas dificuldades ao lado luso. A Irlanda fecha o grupo.

A lista de Martínez deverá ter poucas novidades, com Rodrigo Mora a dificilmente repetir a presença, pois conta apenas com 44 minutos esta época pelo FC Porto, e Rafael Leão, do AC Milan, com problemas físicos, a estar em dúvida.

Nelson Semedo, que se lesionou na quarta-feira ao serviço do Fenerbahçe, também poderá falhar os primeiros dois jogos do apuramento, enquanto Raphael Guerreiro poderá estar de volta.

***

O Moreirense pode hoje isolar-se, à condição, na liderança da I Liga portuguesa de futebol, na visita ao 'vizinho' minhoto Gil Vicente, na abertura da quarta jornada da prova.

Com três vitórias nas três partidas realizadas, os 'cónegos' estão na terceira posição, com nove pontos, em igualdade com Sporting, primeiro, e FC Porto, segundo, as únicas três formações com pleno de triunfos neste arranque de campeonato.

Caso pontue em Barcelos, o Moreirense ficará isolado no topo até ao 'clássico' de sábado entre 'leões' e 'dragões', sendo que uma vitória até poderá permitir ao conjunto de Moreira de Cónegos terminar a ronda no primeiro lugar, se o duelo no Estádio José Alvalade terminar empatado.

Já o Gil Vicente, sétimo colocado, com quatro pontos, é uma das duas equipas - juntamente com o Arouca - que já experimentou os três resultados nesta I Liga, ao vencer o Nacional, perder com o FC Porto e empatar com o Famalicão.

ECONOMIA

A Entidade Orçamental divulga hoje a síntese da execução orçamental em contas públicas até julho, depois de o Estado ter registado um excedente de 2.008,6 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano.

De acordo com a síntese do mês passado, o excedente "representa uma melhoria de 4.680,6 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior (que apresentou um défice de 2.672 milhões de euros), justificado por um crescimento da receita (13,9%) superior ao da despesa (4,5%)", lê-se no documento divulgado pela Entidade Orçamental, antiga Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Segundo o relatório, o aumento da receita em 13,9% tem em conta o desempenho da receita fiscal e das receitas contributiva e não fiscal e não contributiva.

Por sua vez, a despesa primária ascendeu 4,8%, com os acréscimos nas despesas com o pessoal (8,5%), das transferências (3%) e do investimento (15,6%).

***

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje o valor final do crescimento da economia no segundo trimestre deste ano que, segundo a estimativa rápida, terá sido de 1,9% em termos homólogos e 0,6% em cadeia.

Segundo indicou o INE na estimativa rápida, divulgada no final de julho, "o contributo negativo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB [Produto Interno Bruto] foi menos acentuado, refletindo a desaceleração mais pronunciada das importações de bens e serviços que a observada nas exportações de bens e serviços".

Por outro lado, "o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu no segundo trimestre, em resultado do abrandamento do investimento".

Já na evolução em cadeia, o PIB terá aumentado 0,6% em volume, após um decréscimo de 0,4% no trimestre anterior.

INTERNACIONAL

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União europeia (UE) reúnem-se hoje e sábado em Copenhaga para um encontro informal, um dia depois de um bombardeamento russo que danificou instalações da UE na capital da Ucrânia.

Os ministros dos 27 países da UE, incluindo o português Paulo Rangel, convergem em Copenhaga para uma reunião informal, apelidada de Gymnich e que recebeu esta designação pelo lugar onde se realizou a primeira reunião, numa localidade na Alemanha, em 1974.

O caráter informal do encontro impossibilita quaisquer decisões por parte dos governantes, mas um bombardeamento russo em Kiev, durante a madrugada de quinta-feira, cuja onda de choque atingiu as instalações da UE na capital ucraniana, deverá dominar parte da reunião.

A reunião é presidida pela alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, que anunciou que convocou o enviado do Kremlin para a UE, exigindo explicações sobre o ataque russo em Kiev, que fez pelo menos 17 mortos.

PAÍS

O Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) vai começar hoje a funcionar, de forma gratuita, e numa primeira fase limitado a um percurso de cinco quilómetros na cidade de Coimbra, anunciou o Governo.

O SMM, sistema de autocarros elétricos articulados a circular em via dedicada, vai arrancar com uma operação preliminar gratuita entre a Portagem e o Vale das Flores, na cidade de Coimbra, indicou o Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH).

O percurso de cerca de cinco quilómetros e que abrange dez estações da cidade será gratuito até à abertura do troço até Serpins, no concelho da Lousã, "prevista até ao final do ano", esclareceu o ministério, sem apontar uma data concreta para o funcionamento do traçado que passa também pelo concelho de Miranda do Corvo.

A entrada em funcionamento surge depois de várias demonstrações gratuitas nos três concelhos abrangidos pelo SMM, promovidas este mês pela Metro Mondego, entidade que assegura o serviço.