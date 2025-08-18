BE quer "criar condições" para resolver problema da habitação no Funchal

O Bloco de Esquerda (BE) entregou, hoje, as listas candidatas aos concelhos de Santa Cruz e Funchal, onde o partido concorre, em ambos, à Câmara Municipal e às respectivas Assembleias Municipais.

No Funchal, o partido concorre também à Assembleia de Freguesia de São Martinho e de Santo António e, em Santa Cruz, à Assembleia de Freguesia do Caniço, clarificou Dina Letra em declarações à RTP Madeira.

“Em relação ao Funchal, o que o Bloco tem a dizer é que nós não queremos uma cidade a duas velocidades”, a cabeça-de-lista às Autárquicas de 12 de Outubro.

“Neste momento o que se passa é que a classe média, a classe trabalhadora está a ser empurrada e expulsa da sua cidade, porque não tem condições para sequer comprar uma casa a preços que os seus salários possam pagar”, apontou a candidata.

Embora reconhecendo que as câmaras não têm competências no que toca aos salários, Dina entende que a autarquia “tem formas de ajudar a sua população a minimizar de algum modo o custo de vida e a criar condições para que possa haver habitação a preços controlados”.

Neste momento, um dos maiores problemas do Funchal é o preço das habitações (…). Somos a região do País mais cara para viver, somos a região do País onde o custo de vida também é mais caro e a taxa de inflação também é mais cara. Tudo isso conjugado cria-nos um ambiente em que os funchalenses não conseguem suportar as despesas quase o dia-a-dia. Portanto, nós temos de ter uma Câmara do Funchal ao serviço dos funchalenses, que não os abandone, foi o que aconteceu ao longo destes últimos quatro anos Dina Letra, BE

Nesta linha, o Bloco promete “implementar todas as medidas para que possamos ser um Funchal inclusivo, mais humanista e onde todos possam viver”.

BE quer “apresentar soluções” em Santa Cruz

Quanto à candidatura a Santa Cruz, encabeçada por Diogo Teixeira, o Bloco apresenta-se a estas eleições “não para derrotar nenhum executivo, não para mandar abaixo nenhuma Câmara, mas para apresentar propostas que achamos que não estão a ser apresentadas”, vincou o candidato aquando da entrega das listas ao início esta tarde.

“O Bloco quer resolver o problema da habitação porque esta Câmara não apresentou, não construiu a habitação camarária nos cerca de 12 anos do JPP à frente da Câmara. Isso é inaceitável”, criticou Diogo Teixeira.

O bloquista prometeu também apresentar “propostas para revitalizar as várias freguesias”. Desde logo apontou a revitalização da obra em vimes na Camacha, comprometendo-se ainda a “devolver a praia da Canavieira” à população do Caniço.