Madeira com céu muito nublado e aguaceiros fracos a Norte
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, esta seja uma quarta-feira com céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e pouco frequentes, nas vertentes norte e terras altas da ilha da Madeira até ao início da manhã.
O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste.
Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 10.ºC de mínima e os 17.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 21.ºC de mínima e os 26.ºC de máxima.
Já para o Funchal também está previsto períodos de céu pouco muito nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de nordeste com 1 a 1,5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro.
A temperatura da água do mar irá variar entre os 23 e 25.ºC