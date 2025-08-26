Tempo médio de resolução de incêndios rurais na Madeira ronda os 31 minutos

Desde a entrada em vigor do Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais (POCIR), a 1 de Junho, a Madeira registou 114 ocorrências de incêndios rurais, envolvendo um total de 1.738 agentes de protecção civil e 422 meios técnicos.

"Nos indicadores de desempenho, o primeiro meio de socorro chegou ao local numa média de 14 minutos, abaixo dos 20 minutos traçado como objectivo, enquanto o tempo médio de resolução das situações ronda os 31 minutos, bem abaixo dos 90 minutos delineado como meta", pode ler-se na nota de imprensa.

“Temos uma maior capacidade de vigilância e, felizmente, tem corrido tudo muito bem, de acordo com o planeado. Mas, precisamos de continuar em permanente alerta”, explica Micaela Freitas, esta tarde, Miradouro de São Sebastião, na Ribeira Brava.

Na ocasião, a secretária regional de Saúde e Protecção Civil sublinhou que o protocolo assinado com o Exército também tem sido "uma mais-valia" para que tudo esteja a decorrer dentro da normalidade.

O POCIR, para o corrente ano, está em vigor até 30 Novembro, e tem como principal finalidade garantir a coordenação e a intervenção dos vários agentes de protecção civil, nomeadamente, dos Corpos de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, da Guarda Nacional Republicana – UEPS, das Forças Armadas – Exército e da Polícia de Segurança Pública, contando também com outros organismos e instituições que concorrem para a defesa do ambiente e da floresta contra incêndios, através de ações de vigilância, patrulhamento e primeira intervenção.