Muito calor e algumas nuvens esta segunda-feira na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja uma segunda-feira com céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira.
O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/nordeste.
Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 22.ºC de mínima e os 28.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 21.ºC de mínima e os 26.ºC de máxima.
Já para o Funchal também está previsto períodos de céu em geralmente pouco nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de norte/nordeste com 1 a 1,5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro.
A temperatura da água do mar irá variar entre os 22 e 24.ºC