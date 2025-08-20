Possibilidade de aguaceiros fracos no norte e terras altas
Saiba como vai estar o tempo hoje
Para esta quinta-feira, 21 de Agosto, o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para a Madeira períodos de muita nebulosidade e há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e pouco frequentes, na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira.
O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.
No Funchal o céu vai apresentar, igualmente, períodos de muita nebulosidade e o vento estará fraco (inferior a 15 km/h).
Relativamente ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de nordeste com 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2 metros e na costa sul inferiores a 1 metro.
A temperatura da água do mar rondará os 24/25ºC.