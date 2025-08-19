Aguaceiros fracos e pequena descida de temperatura nas terras altas da Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para a Madeira, nesta terça-feira, dia 18 de Agosto, apontam para períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e pouco frequentes, em especial na vertente Norte e terras altas da ilha da Madeira e até ao fim da manhã.

Quanto ao vento, este soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Norte/ Nordeste, sendo fraco (inferior a 15 km/h), na zona do Funchal.

A assinalar também, esta terça-feira, uma pequena descida de temperatura nas terras altas da ilha da Madeira. Os termómetros irão entre os 22 e os 27ºC no Funchal e entre os 21 a 26ºC no Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, são esperadas ondas de Nordeste com 1 metro. Na costa Sul, as ondas serão inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 23/25ºC.