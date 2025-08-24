Força Aérea da Nigéria resgata 76 pessoas sequestradas

A Força Aérea da Nigéria resgatou 76 pessoas, incluindo mulheres e crianças recentemente sequestradas por gangues criminosos no estado de Katsina, no noroeste do país, informaram hoje as autoridades locais do país.

O resgate ocorreu após um ataque aéreo realizado pela Força Aérea no âmbito da perseguição a um "notório chefe de gangue" e ao seu grupo, suspeitos de estarem por trás do ataque perpetrado na semana passada contra uma mesquita e aldeias vizinhas, que provocou 50 mortos.

O exército realizou no sábado um ataque aéreo em Pauwa Hill, na região de Kankara, "e resgatou 76 vítimas de sequestro, incluindo mulheres e crianças", indicou, em comunicado hoje divulgado, o comissário de segurança do estado de Katsina, Nasir Mu'azu.

"Infelizmente, uma criança perdeu a vida durante esta operação", acrescentou.

Os sequestros em massa com pedidos de resgate são comuns nos estados do noroeste e centro da Nigéria, onde gangues fortemente armados atacam aldeias isoladas para as saquear e sequestrar os seus habitantes, cuja libertação é negociada a troca de dinheiro.

Estas milícias não têm orientação ideológica e são motivadas pela ganância, mas os responsáveis e analistas expressam a sua preocupação com a aliança pragmática que elas estão cada vez mais a fazer com movimentos jihadistas do nordeste do país.