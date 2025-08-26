Bombeiros accionados para resgate no Caldeirão Verde

Uma mulher, entre os 30 e os 40 anos, caiu esta tarde quando percorria a Levada do Caldeirão Verde, no concelho de Santana.

Para o local foram mobilizados oito elementos dos Bombeiros Voluntários de Santana, apoiados por dois veículos, para proceder ao resgate da vítima.

Não se sabe para já se a mulher apresenta algum ferimento.