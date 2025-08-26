Bombeiros accionados para resgate no Caldeirão Verde
Uma mulher, entre os 30 e os 40 anos, caiu esta tarde quando percorria a Levada do Caldeirão Verde, no concelho de Santana.
Para o local foram mobilizados oito elementos dos Bombeiros Voluntários de Santana, apoiados por dois veículos, para proceder ao resgate da vítima.
Não se sabe para já se a mulher apresenta algum ferimento.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo