 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Bombeiros accionados para resgate no Caldeirão Verde

None
Foto DR

Uma mulher, entre os 30 e os 40 anos, caiu esta tarde quando percorria a Levada do Caldeirão Verde, no concelho de Santana.

Para o local foram mobilizados oito elementos dos Bombeiros Voluntários de Santana, apoiados por dois veículos, para proceder ao resgate da vítima. 

Não se sabe para já se a mulher apresenta algum ferimento. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo