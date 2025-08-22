ATL da Casa do Voluntário junta 71 jovens e crianças no Porto Santo

Chegou hoje ao fim o 4.º ATL promovido, no Porto Santo, pela Associação Casa do Voluntário e integrado no Campo de Férias 'Os Douradinhos'.

Em ambiente de festa, esta iniciativa juntou 71 jovens, crianças, monitores e voluntários, numa sessão de encerramento presidida pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, que se fez se acompanhar pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves.

“É com muita alegria que estou hoje convosco, neste momento especial em que celebramos o encerramento do ATL promovido pela Casa do Voluntário aqui no Porto Santo. Não é apenas o fim de um programa de férias — é, sobretudo, a celebração de dias cheios de sorrisos, aprendizagens, amizades e dedicação”, afirmou a governante, na sua intervenção.

Paula Margarido aproveitou o momento para voltar a agradecer o empenho da equipa da Casa do Voluntário que, referiu, “tem sido um exemplo de como a solidariedade pode transformar comunidades” e na capacidade de mobilizar pessoas, recursos e parcerias.

“Quero deixar um agradecimento especial aos monitores — muitos deles jovens — que dedicaram tempo, energia e carinho às crianças. Vocês mostraram que trabalhar com os mais pequenos é também uma forma de aprender, de crescer e de ganhar consciência da importância de estarmos uns pelos outros”, enalteceu.

Aos mais pequenos, a secretária regional deixou também uma mensagem, lembrando-lhes que o tempo passado no ATL não foi apenas “o fim de um programa de férias”, mas sobretudo “a celebração de dias cheios de sorrisos, aprendizagens, amizades e dedicação”.

“Queridas crianças e jovens, guardem no coração os momentos que viveram nestes dias. Levem consigo as amizades, a alegria, a confiança e as lições que aqui aprenderam. Nunca se esqueçam: vocês são o presente e o futuro do Porto Santo e da nossa Região”, pediu Paula Margarido.