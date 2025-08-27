Madeira Impact Collective promove lançamento com workshops

O Madeira Impact Collective, programa SMARTIES for SMEs da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), liderado pela empresa Impact Collective e com a parceria da StartUp Madeira, vai ser oficialmente lançado no próximo 18 de Setembro, num evento que pretende dar voz e ferramentas a iniciativas locais e internacionais, incluindo residentes estrangeiros e nómadas digitais, com foco em gerar mudanças sociais e ambientais positivas.

A iniciativa assenta em três pilares fundamentais: criação de ligações, partilha de conhecimento e orientação especializada, capacitando agentes de mudança para desenvolverem projectos de impacto significativo.

O evento de lançamento terá como destaque workshops de incubação de ideias, nos quais os participantes irão explorar desafios, identificar oportunidades e iniciar o desenho de projetos inovadores em colaboração com especialistas locais. Entre os temas já identificados estão habitação acessível, turismo sustentável, saúde mental, gestão de resíduos, resiliência climática e natural, bem como artes e cultura.

Das 16h15 às 18 horas, o encontro abre-se ao público com uma galeria aberta, onde será possível conhecer os trabalhos desenvolvidos ao longo do dia e contactar directamente com os projectos em fase inicial.

Mais informações e inscrições podem ser feitas através do link oficial do evento.