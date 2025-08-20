Museu da Banana da Madeira promove 'Encontros de Artesanato'

O Museu da Banana da Madeira – BAM vai acolher, de 25 a 31 de Agosto, os 'Encontros de Artesanato', uma iniciativa que celebra a riqueza e diversidade do artesanato madeirense e presta homenagem ao talento dos artesãos da Região, reforçando, em simultâneo, a ligação entre a cultura local e a Banana da Madeira.

Durante uma semana, o BAM transformar-se-á num espaço vivo de partilha de saberes, tradições e criatividade, onde o público poderá contactar de perto com os mestres que mantêm acesa a chama do património cultural da Madeira.

No dia 25 de Agosto, o destaque será para Ana Luísa Freitas Sousa, seguindo-se, a 26 de Agosto, a arte de Flor Fernandes. Nos dias 28 e 29 de Agosto, o talento e a mestria de Emiliana Rodrigues darão continuidade a este ciclo de encontros com o artesanato regional, antecedendo a presença de Manuel Egídio Fernandes, cujas obras estarão patentes no Museu no dia 30 de Agosto. A encerrar esta celebração da autenticidade madeirense, no dia 31 de Agosto, estará Cecília Nóbrega, cujo trabalho reflecte a essência e a identidade da nossa cultura popular.

Cada um destes artesãos, com a sua técnica própria e expressão criativa, trará ao Museu um testemunho vivo de tradição, permitindo aos visitantes assistir a demonstrações ao vivo, conhecer de perto a minúcia dos processos e apreciar a singularidade de peças que resultam de mãos habilidosas e de um saber transmitido de geração em geração.

Os 'Encontros de Artesanato no BAM' pretendem, assim, enaltecer não apenas o artesanato e os seus criadores, mas também a ligação profunda entre a comunidade madeirense e as suas raízes culturais, valorizando simultaneamente o esforço incansável dos produtores de banana, verdadeiros guardiões de um símbolo identitário da Madeira.

O evento conta com a colaboração do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM).