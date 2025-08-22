IVBAM promove três cursos de formação profissional em bordados, embutidos e viticultura

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira está a promover três cursos de formação profissional em áreas representativas do património cultural regional. Trata-se do curso de Formação Profissional em Bordado da Madeira; Técnico Vitivinícola; e de Artesão de Artes e Ofícios em Madeira.

Estes cursos são acreditados pela empresa 'Competir Formação e Serviços, Lda', sendo que vão decorrer entre os meses de Setembro a Dezembro, destinados a desempregados que não estejam a receber subsídio de desemprego e que tenham interesse em aprofundar conhecimentos e actuar profissionalmente nas áreas Vitivinícola, Bordado da Madeira e Madeiras.

"Sendo estas formações financiadas pelo M2023 – FSE, os formandos, para além da oportunidade de aprofundar conhecimentos nestas áreas emblemáticas, receberão uma bolsa de formação até 500 euros por mês", explica nota enviada à imprensa. Os cursos serão leccionados em horário laboral e compreendem um total mínimo de 15 vagas.

O primeiro curso será o de Bordado da Madeira, decorrendo entre Setembro e Outubro, pelo que os interessados deverão efectuar inscrição até 10 de Setembro, mediante entrega da documentação obrigatória, nas instalações da 'Competir Formação e Serviços, Lda.'.