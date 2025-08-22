Residem em Jersey cerca de 12.000 madeirenses

O Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal acolheu esta sexta-feira, 22 de Agosto, a apresentação da obra 'A Presença Madeirense em Jersey', da autoria de Duarte Mendonça, técnico da Biblioteca Municipal do Funchal.

O evento contou com a presença da presidente da autarquia funchalense, Cristina Pedra, da vereadora com o pelouro da Diáspora e Migrações, Ana Bracamonte, bem como de várias individualidades, entre as quais se destacou a presença do connétable de Saint Helier, Jersey, Simon Crowcroft.

Na ocasião, Cristina Pedra começou por sublinhar o valor histórico e cultural da obra, destacando o contributo dos emigrantes madeirenses na afirmação da identidade madeirense e integração além-fronteiras.

“O grande trabalho de promoção da comunidade madeirense em Jersey é realizado, em primeiro lugar, pelos nossos emigrantes. Por todo o Mundo, souberam adaptar-se e integrar-se. Esta obra é, sem dúvida, um contributo importante para a história de Jersey e Guernsey, mas também para a história da Madeira, porque a nossa história muito deve à nossa diáspora", destacou a autarca.

A edil funchalense destacou ainda o papel da obra na valorização histórica e como elo de ligação cultural entre os dois arquipélagos: “Este trabalho é uma afirmação plena de um destino comum, que une os nossos dois arquipélagos. Um destino comum e um futuro comum, que construímos diariamente, procurando que seja sempre melhor para todos.”

Cristina Pedra concluiu o seu discurso com uma mensagem de amizade e cooperação dirigida ao presidente da Câmara de Saint Helier, Simon Crowcroft: “Que as nossas cidades continuem unidas, em grande harmonia e colaboração, como temos feito em prol das nossas comunidades.”

A obra resultou de um protocolo de cooperação cultural assinado em Novembro de 2023, entre os municípios do Funchal e de Saint Helier, com o objectivo de “estudar e valorizar a presença da comunidade madeirense em Jersey.”

As cidades do Funchal e de Saint Helier mantêm um acordo de geminação desde 2008. Actualmente, residem em Jersey cerca de 12.000 madeirenses, fortemente integrados na vida económica, social e cultural das Ilhas do Canal.