SESARAM promove XVII Jornadas de Diabetes a 23 e 24 de Outubro

O Serviço de Endocrinologia do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) organiza as XVII Jornadas de Diabetes da Madeira e o 1.º Simpósio Satélite de Obesidade, nos dias 23 e 24 de Outubro de 2025, no Centro de Congressos do Hotel VidaMar, no Funchal.

A edição deste ano destaca-se pela introdução do Simpósio de Obesidade, onde serão abordadas novas perspectivas clínicas e terapêuticas, reforçando o compromisso da organização com a formação e actualização científica dos profissionais de saúde.

O evento conta com a colaboração de vários profissionais de diferentes especialidades nos trabalhos científicos nomeadamente Endocrinologia, Medicina Interna, Nutrição e Medicina Geral e Familiar para debater os mais recentes avanços no diagnóstico e tratamento da diabetes e obesidade.

As inscrições podem ser realizadas aqui.