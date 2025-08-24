Acção de prevenção do consumo de drogas na Barreirinha

A Direcção Regional da Saúde, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), está a desenvolver este domingo, 24 de Agosto, uma acção preventiva no âmbito do projecto #Vibes4U NoDrugs, em parceria com a Frente Mar, durante a XXX Prova de Mar José da Silva Saca, no Complexo Balnear da Barreirinha.

O projecto, que prevê acções preventivas nos eventos noturnos de carácter recreativo, tais como festas, arraiais e festivais, assenta na metodologia da educação pelos pares, a qual consiste na difusão da mensagem preventiva junto dos jovens que frequentam as festas por parte de outros jovens voluntários (estudantes maioritariamente de Enfermagem e de Psicologia) que receberam formação para o efeito.

O desporto é a actividade física, entre os quais a natação, são excelentes factores de protecção contra comportamentos aditivos e dependências, a sua prática leva à aquisição de competências fundamentais para lidar com situações de risco, tais como ter objectivos, lidar com a vitória e com a derrota, cumprir as regras, lidar com a pressão, entre outras. UCAD

A acção insere-se na Campanha '+ Verão ... Sem Drogas', promovida pela Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, através da Direcção Regional da Saúde.